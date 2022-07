La ATECH ratificó paro y movilización para el lunes

El secretario general de la ATECh, Daniel Murphy, confirmó el paro y movilización docente para el lunes en reclamo salarial, seguridad y otras situaciones (como certificados médicos no reconocidos).

«Por decisiones de la ex ministra Perata estamos ante una falta de respuesta, respeto y arrogancia ante las necesidades y derechos de los docentes. Con el nuevo ministro, José Grazzini, aún no solo no hemos tenido ni siquiera un llamado a reunión. No hay motivos para no realizar el paro», dijo en diálogo con LU4.

La movilización será en cada ciudad y no se descarta que, junto con el paro, sea compartida con los otros gremios docentes.

