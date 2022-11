La ATECh expresó su preocupación y dolor por lo sucedido en el jardín 406

La Regional sur de la ATECh expresó, mediante un documento titulado “Por el resguardo de las niñeces y la búsqueda de la verdad”, su “preocupación y profundo dolor ante lo sucedido en la ENI N2 406” ya que “los hechos denunciados por las familias revisten absoluta gravedad y ameritan respuestas acordes de parte de las autoridades escolares, de supervisión, ministeriales y la justicia”.

De inmediato remarcó que “el accionar violento que se desencadenó evidencia la impotencia que genera la ausencia de respuestas y el descreimiento en las instituciones, agravado por las acciones sin escrúpulos de algunos medios de comunicación. A su vez, deja al desnudo el accionar policial que no garantizó el resguardo de las personas en un escenario tan complejo”.

En ese sentido, se advirtió que “como docentes estamos convencidos que lo primero que deben resguardarse son los derechos de las infancias y adolescencia, exigimos celeridad en la investigación y pronta respuesta a las familias.

Por otro lado, no podemos dejar de advertir que las violencias ejercidas sobre las docentes de la ENI son consecuencia directa de la campaña “antidocente” montada por este gobierno y alimentada por algunos sectores para desprestigiar al conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación”, agregaron.

Además se indicó que “lo sucedido muestra el poco compromiso y la ineficacia del gobierno en cuanto a políticas educativas integrales y la inexistencia de capacitación en protocolos específicos para abordar situaciones complejas y en particular las relacionadas con la ESI.

Como sindicato debemos garantizar que, ante una denuncia contra el accionar docente, se realicen las actuaciones administrativas correspondiente para que se investigue y se resuelva”, sentenciaron.

Finalmente, la Regional repudió las “versiones infundadas y maliciosas que señalan a la Atech como cómplice, replicadas por algunos medios de difusión en busca de exacerbar el ánimo social, sin reparar en las consecuencias que pueden generarse, exigimos derecho a réplica”.