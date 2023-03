La Bancaria cerró acuerdo paritario

Luego de arduas negociaciones, se arribó hoy a un acuerdo entre la Asociación Bancaria y las Cámaras ABAPPRA, ADEBA, ABA y el BCRA.

El gremio bancario informó que se trata de » un reconocimiento sobre la paritaria 2022 del 0.7% y para el año 2023 de un incremento al mes de mayo del 32.5%».

El acuerdo incluye todos los adicionales, según detalle:

• A partir del 01/01/2023 6% *

• A partir del 01/02/2023 13.1% *

•

A partir del 01/03/2023 24.1% *

• A partir del 01/05/2023 32.5% *

*Aplicable sobre el salario de diciembre 2022

EFECTIVIZACIÓN DE LA UNIVERSALIDAD DE LA GUARDERÍA A PARTIR DE MARZO DE 2023

Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE)

ENERO $ 245.448,95 ÷ $ 8.869,16 = $ 254.318,11

FEBRERO $261.889,40 + $ 9.463,23 = $ 271.352,63

MARZO $ 287.360,51 + $ 10.383,61 = $ 297.744,12

MAYO $ 306.811,19 + $ 11.086,45 = $ 317.897,64

Cláusula de revisión salarial en el mes de mayo de 2023.

Día del Bancario inicial: $ 273.511,56

COMPENSACIÓN GANANCIAS

También se » acordó el siguiente pago extraordinario, para todos/as los trabajadores/as según las escalas salariales que se detallan a continuación, pagadero el 50% en el mes de MAYO y el 50% restante en SEPTIEMBRE de 2023:

SALARIOS

DESDE / HASTA

$ 0 a 301695

$ 301696 a $ 390789

$ 390790 a $ 468950

§ 468951 a $ 586188

$ 586189 a $ 732734

$ 732735 a $ 915918

$ 915919 a $ 1200000

IMPORTE

50000

60000

230000

275000

315000

375000

450000

Dichos montos están exentos del pago de impuesto a las ganancias», se acotó desde la Bancaria.

En el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabajadores/as que por su nivel de ingresos no tengan devolución de dicho impuesto.

De esta manera «se disminuye

considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ganancias sobre el trabajador/ra que paga este tributo, partiendo de la base que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un significativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto impuesto.

Por otro lado se ha solicitado a la Secretaría de Ingresos Públicos y al AFIP, la posibilidad de desglosar las deducciones que alcanzan al 40% de la ganancia no imponible sobre los siguientes rubros: ROE, falla de caja, bono por productividad, vales alimentarios o similares, viáticos y gastos de movilidad. Dicha solicitud será contestada a la brevedad».

Una vez más la Asociación Bancaria, «mantiene la premisa de garantizar en toda paritaria la defensa del poder adquisitivo de cada trabajador y trabajadora bancaria».