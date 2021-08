Kruger: “No hay una política hídrica de la provincia y el recurso es cada vez más escaso”

“Es la primera reunión del Comité de Cuenca y me han encomendado la misión de ser delegada de la Cuenca del Senguer para controlar el funcionamiento en general y trabajar en la probación de los planes hídricos generales, junto al monitoreo de las Cuencas”, comentó.

Luego indicó que “más allá de la emergencia por el factor climático hemos observado que no hay una política hídrica en la provincia porque el recurso es cada vez más escaso y el tema climático no va a ceder en el futuro. No somos conscientes del derroche del agua y cómo debemos cuidarlo, por eso tenemos que avanzar en estos aspectos”.