Korn dijo que es común contratar o ayudar a amigos y familiares

«No voy a dar nombres porque no le deseo a nadie estar sentado en el banquillo de los acusados», aseguró

En la sexta jornada consecutiva del juicio oral y público en contra de Pablo Korn y Darío D´Amico, el primero de los imputados decidió hablar ante el Tribunal del juicio que tiene a ambos como imputados del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

Tras la declaración de uno de los imputados, Pablo Korn textualmente dijo: » no doy nombres porque no le deseo a nadie estar sentado en el banquillo de los acusados» esta frase tiene relación a todas luces con la maniobra investigada. Sobre el final de la declaración de Pablo Korn, a pregunta del fiscal Omar Rodríguez, puntualmente si «Korn conoce algún funcionario actual o de antes de su época, que haya contratado con un comercio, en el mismo caso como lo fue con la empresa Electrocity, que haya sido amigo un funcionario que contrate con un amigo particular que sea proveedor del estado?, respondió Korn: «Si conozco muchísimos casos, podría decirlos, repregunto Rodríguez, «NO, porque involucro personas, pero puedo decir esto que quizás conteste la pregunta parcialmente». «Vivimos en una comunidad muy pequeña y en esta comunidad de Rawson y Trelew fundamentalmente hay muchos proveedores del estado, diría que muchos más que en otras localidades como por ejemplo en Esquel, hablando del estado provincial, por ejemplo, si se tiene que cambiar una cubierta de un camión y no van a ir a Esquel, contratan en la zona, pedir algún material urgente en la zona de influencia, en donde nos conocemos todos prácticamente. También refirió Korn, «yo puedo dar fe, de personas que integran el estado provincial y son profesionales que trabajan en lo privado para proveedores del estado. Puedo dar fe, de personas que trabajan en Obras públicas y tienen un pariente o amigo trabajando en empresas del sector de la construcción, igual firman los papeles y hacen las obras. Puedo dar fe, en donde parientes y amigos, son empleados públicos y otros parientes y amigos que están relacionados con comercios y no voy a dar nombre porque me parece, que es de mal gusto, porque no le deseo a nadie esto».

El ex funcionario provincial dijo que “no beneficié ni a D´Amico ni a ningún otro proveedor. Lo hice para colaborar en situaciones extremas, para actuar con rapidez.

También reconoció su amistad con el empresario D´Amico además de negocios inmobiliarios en conjunto. “Nuestras familias son conocidas y amigas de muchos años, y compartimos los mismos círculos y mismos ambientes. Pero eso el vínculo no tuvo incidencia para generar beneficios en función de mi cargo público. Es real que nuestras familias participan en inversiones inmobiliarias, pero nada tienen que ver con los hechos que se investigaron”.

Preguntas de la Fiscalía

“Sentí mucha bronca y angustia, quizá frente al inicio de un proceso penal, pero di a entender que teníamos relaciones estrechas”, contesto ante una pregunta del fiscal general Omar Rodriguez que observó haber negado la amistad con su coimputado al inicio del proceso, cuando prestó declaración ante el entonces fiscal general Daniel Báez.

“Apenas me enteré de las presuntas irregularidades voluntariamente me presenté en el Ministerio Público Fiscal. Ofrecí pruebas y me puse a disposición para que todo se aclare. Sentí que no tenía nada que ocultar. Tenía bronca y angustia por lo que me estaba sucediendo. Quizá la forma con la que me expresé no fue la más adecuada. Entiendo la investigación en relación con otras que se estaban realizando”, expresó en otro tramo de su declaración.

También se refirió a su relación con otros testigos del juicio, al indicar que “conozco también profundamente a Nino (Saturnino) Zárate que aquí estuvo declarando como testigo. Es un amigo de mi padre y ha pasado cumpleaños y fiestas familiares, al igual que el ingeniero Wengier muy cercano a mi familia. Pero estas relaciones no significan beneficios al momento de las decisiones en la función pública”, indicó.

Luego realizó consideraciones relacionadas con cada uno de los hechos de la investigación, la situación general que vivía la Provincia durante la emergencia climática del 2017, las tareas realizadas en función de la emergencia cloacal y ambiental en Puerto Pirámide, las demoras administrativas y legales en contraposición a las urgencias y demandas, entre otras cuestiones.

Barcos

Respecto de la emergencia en Comodoro Rivadavia, expresó que “fue un caos que se extendió en toda la provincia. Fui varias veces a esa ciudad y me quedé varias semanas en contacto directo y constantes con las autoridades de la Cooperativa de esa ciudad. Había que colaborar de manera inmediata y urgente, por eso se destinó un subsidio. Pero creo que por cuestiones legales y administrativas no fue posible esa propuesta. La orden de los ministros Pagani y Gilardino fue la de centralizar la ayuda desde el área de Servicios Públicos”, indicó.

Dijo que los pedidos y listados de materiales necesarios los realizaba la Cooperativa de esa ciudad. “Eran muy importantes y algunos de ellos fueron a parar a organismos nacionales para obtener ayuda de otros lugares”, dijo. “Lo único que teníamos en la cabeza eran las palabras, urgencia, disponibilidad inmediata, entrega inmediata. Hasta se pensó usar barcos como alguien dijo acá”, expreso en función de los dichos del testigo Alberto Gilardino, por entonces Ministro Coordinador de Gabinete de la provincia.

Ante preguntas de su defensor, desmintió dichos de algunos testigos, como por ejemplo haber amenazado a un ex intendente de Puerto Piramides.

Korn era titular del Área de Servicios Públicos de la provincia, y D´Amico proveedor del Estado en carácter de propietario de una empresa proveedora de insumos eléctricos, “Electrocity” con domicilio en la ciudad de Trelew.

La presidente del Tribunal es la jueza de Rawson, Karina Breckle, acompañada por lado por Silvina Vélez de Lago Puelo y Ariel Quiroga de Sarmiento, tras la finalización de la convención probatoria, dejo cerrada la etapa, aun resta confirma la fecha de los alegatos finales.