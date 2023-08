Kaltenmeier: “En las PASO se votará en las mismas escuelas”

Enrique Kaltenmeier, secretario Electoral del Juzgado Federal, señaló a LU4 que “Se comenzó a desplegar todo el material electoral con todas las urnas y el material que va en su interior, mientras continuamos con el trabajo de la designación de autoridades de mesa en función de las excusaciones habilitadas”.

En ese marco adelantó que “No habrá cambios de las elecciones provinciales y la ciudadanía podrá votar en la misma escuela en las dos elecciones, si bien puede haber algunos pocos casos que podrían sufrir modificaciones de establecimientos”.

Luego sostuvo que “El escrutinio provisorio del domingo se realiza en Buenos Aires y en la difusión de información se tienen que ponderar tendencias razonables, por lo que va a impactar lo que suceda en CABA y en provincia de Buenos Aires; eso seguramente hará que demore la difusión de datos oficiales”.

Kaltenmeier expresó que “En el distrito habrá 26 precandidaturas presidenciales, porque una lista no presentó la boleta testigo y no se la podemos enviar a las autoridades de mesa para chequear que es la oficializada. No llegó ningún ejemplar de la Lista 2B de la Alianza Principios y Valores que esta encabezada por Eliodoro Martínez”.

Por último, indicó que “Los padrones electorales se pueden consultar en la página web que es padron.gob.ar y a través de +549-11-2455-4444 ahí hay una serie de opciones automáticas que brinda información y la consulta del padrón; también se puede consultar en la aplicación Mi Argentina”.