Juristas presentan nueva petición de impeachment contra Bolsonaro

Un grupo de 18 juristas brasileños presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados de Brasil una nueva petición de ‘impeachment’ contra el presidente Jair Bolsonaro, basado sobre todo en los supuestos delitos que habría cometido durante la gestión de la pandemia del covid-19.

Según el texto, que fue publicado por el portal G1, Bolsonaro «se omitió durante la pandemia, causando la proliferación de los males que llevaron a miles de brasileños a la muerte y a peligro de muerte por haber contraído el virus».

La petición resalta que no hay duda de que Bolsonaro tiene la responsabilidad «por la inmensa dimensión que tomó la pandemia, que no habría tenido esa grandeza si no fuera por la organización de la política y por el comportamiento adoptado por el presidente».

Como argumentos jurídicos, la petición usa básicamente los resultados de la investigación de la comisión especial del Senado sobre el covid-19, que acabó acusando a Bolsonaro de haber cometido una decena de crímenes.

Uno de los firmantes de esta nueva petición es el jurista Miguel Reale Júnior, uno de los más prestigiosos del país y conocido por haber sido uno de los autores de la petición que desencadenó la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).

En la actualidad, oposición, movimientos sociales y representantes de la sociedad civil ya presentaron más de 140 peticiones de ‘impeachment’ contra Bolsonaro, pero hasta ahora ninguna salió adelante, ya que para ello se necesita el visto bueno del presidente de la Cámara, Arthur Lira.

Lira reforzó en los últimos meses su alianza con Bolsonaro y, además, ahora también juega en contra de un hipotético ‘impeachment’ el hecho de que falte muy poco para las elecciones presidenciales, menos de un año, por lo que técnicamente ya no valdría la pena iniciar el proceso. (Sputnik)