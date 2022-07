Jura Grazzini como nuevo ministro de Educación

José Grazzini jurará hoy como nuevo ministro de Educación de la provincia, en reemplazo de Florencia Perata, quien se fue del cargo hace casi un mes luego de la grave intoxicación que, por pérdida de monóxido de carbono, sufrieron alumnos y docentes de la Escuela 7719 de El Maitén.

El horario de jura y asunción de Grazzini, que ya fue ministro de Gobierno durante la gestión de Mariano Arcioni, no está confirmado pero se presume que será antes del mediodía.

Conviene recordar que, tras la eyección de Perata del cargo, el nombre que eligió el gobernador como su reemplazante fue el de la concejal de Esquel Valeria Saunders quien, cuando ya todo estaba listo para su asunción, desestimó el ofrecimiento.

Una vez consumada la no asunción de Saunders, Grazzini aceptó de inmediato pero pidió unos días para resolver algunas situaciones personales y familiares.

Hoy, luego de varias reuniones con el gobernador y otros minsitros, entre otros el de Infraestructura, Gustavo Aguilera, Grazzini volverá a calzase el traje de funcionario provincial.

El futuro ministro adelantó que intentará destrabar de inmediato el conflicto con los docentes, que no aceptaron la propuesta paritaria del gobierno, para que tanto los trabajadores como los alumnos puedan volver a clases el próximo lunes, cuando terminan las vacaciones de invierno.