Juntos por el Cambio también preocupado por el abuso de poder

Los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio quieren que la Legislatura vuelva a sesionar. “Queremos que los poderes del Estado funcionen porque sino hay un libre albedrio donde el Ejecutivo se siente absolutamente cómodo. Todos estamos tratando que se respete al máximo esta cuarentena, creo que ha habido abusos aprovechándose de esta situación. Tenemos tolerancia pero no podemos hacer que no se respete los derechos de las persona en las últimas semanas”, consideró el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni.

En diálogo con La Posta Comodorense, el legislador cuestionó las políticas que llevan a cabo el ministro de Seguridad y el gobernador Mariano Arcioni donde no se respetan los derechos de los ciudadanos. Esto derivo que hasta el propio Gobierno nacional manifestara su preocupación por los abusos de poder en Chubut. “Entendemos que el Gobierno (provincial) lejos de enojarse por esto y debería tomar cartas en el asunto. Porque justifican el accionar”, criticó.

“Paulino Gómez es un buen policía pero el audio que se hizo público da muestra que están trabajando bajo presión y están avanzando sobre los derechos de las personas. Nadie está por encima de la constitución. Esto es lo que venimos diciendo por lo cual estamos pidiendo la sesión”, argumentó el diputado.

También aseveró que Provincia está aprovechando la pandemia para tapar cuestiones que tienen que ver con la situación económica y financiera de Chubut. “Estamos a 10 de abril y todavía no se perciben los salario de febrero. Ni hablar las consecuencias del sector privado. Al no cobrar los empleos públicos no se motoriza el comercio, se deben alquileres, tarjetas de crédito. La problemática de la provincia ha arrastrado al sector privado”, cuestionó.

“Si la emergencia sanitaria como la emergencia económica creo que debe ser tratado en la Legislatura con algunos ministros presentes. Tenemos sesión prevista para el martes. Estamos intentando para que así se haga. Veremos si hay predisposición de APEL. Los bloques de la oposición creemos que debemos sesionar sobre todo para generar esta tarea de control sobre las acciones del Ejecutivo”, subrayó.

La nota: