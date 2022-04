Juntos por el cambio repudió las declaraciones de Sastre sobre ley de lemas

«Desde el Frente Juntos Por El Cambio los abajo firmantes queremos manifestar nuestra profunda preocupación y repudiar las manifestaciones de distintos representantes del Gobierno Provincial ante la posibilidad de avanzar en un proyecto de Ley de Lemas», se indicó por comunicado.

«La Ley de Lemas es inconstitucional porque vulnera el espíritu que guio la Constitución Provincial de Chubut, que en su artículo 146 establece que el gobernador será electo a “simple pluralidad de sufragio”.

La Ley de Lemas es una trampa, un sistema electoral tramposo y anacrónico, que vulnera la voluntad popular. Al candidato más votado se le agregan los votos de los demás candidatos de su mismo partido o frente electoral», agregaron.

En el mismo tono afirmaron que con la ley de lemas «el voto del ciudadano es reinterpretado, reconducido o sumado a otro candidato de un mismo partido. Esto es, lisa y llanamente, una manipulación de la voluntad electoral. El voto ciudadano debe ser intransferible.

Este sistema electoral no ha servido en ningún lugar donde fue utilizado y genera confusión en los electores.

La Ley de Lemas le permitió al kirchnerismo enquistarse en el poder en la provincia de Santa Cruz. En 2015 el ganador fue Eduardo Costa quien obtuvo 13 mil votos más que Alicia Kirchner; sin embargo, el kirchnerismo pudo mantenerse en el poder gracias a esa Ley», acotaron.

También aseguraron que «hablar de Ley de Lemas en el año 2022 parece mentira. Chubut necesita calidad institucional y dirigentes creíbles. Para ello debemos avanzar en reformas transparentes, como la Boleta Única Papel y un Código Electoral propio.

No debemos retroceder y no podemos condenar a las futuras generaciones de chubutenses a políticas electorales opacas y retrógradas, convirtiendo las mismas en herramientas al servicio de quienes no cuentan con la confianza de la comunidad y que solo a través de la manipulación pueden aspirar a alcanzar una victoria.

La alternancia política, no puede ser apreciada como una amenaza, sino como una posibilidad sana dentro de la dinámica democrática, ni mucho menos puede activar las operaciones más bajas y especulativas, que contribuyen a resentir más la institucionalidad de nuestra ya muy golpeada provincia, vulnerando los derechos de los chubutenses, con el único fin de consagrar sistemas proclives a los vicios de la corrupción y la mala política», enfatizaron

Por todo lo expuesto, «los abajo firmantes rechazamos y manifestamos nuestra profunda preocupación.

JAQUELINE CAMINOA: Presidente del Comité Provincial Chubut UCR

IGNACIO TORRES: Presidente PRO Chubut, Senador Nacional

MIGUEL RAMOS: Presidente Convención UCR Chubut

OSCAR PETERSEN: Presidente POLO SOCIAL

LUIS LOPEZ SALABERRY: Referente Movimiento Integración y Desarrollo Chubut

EDITH TERENZI: Senadora Nacional

ANA CLARA ROMERO: Diputada Nacional

MATIAS TACCETA: Diputado Nacional

ANDREA AGUILERA: Diputada Provincial

MANUEL PAGLIARONI: Diputado Provincial

GUSTAVO MENNA: Diputado Nacional MC

DAMIAN BISS: Intendente Rawson

SERGIO ONGARATO: Intendente Esquel

LUIS JUNCOS: Intendente Rada Tilly

FABIAN GANDON: Intendente Puerto Piramides

LEONARDO BOWMAN: Intendente Telsen

RAUL DE DOMINGO: Intendente Dique Florentino Ameghino

VICTOR CANDIA: Intendente Paso del Sapo

GENARO PEREZ: Intendente Gastre

ADRIANA AGÜERO: Intendente 28 de Julio