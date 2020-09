Juntos por el Cambio rechaza “privilegios” para los empleados de la justicia

El presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio en la Legislatura, Manuel Pagliaroni, anticipó que se les pedirán explicaciones a los ministros del Superior Tribunal de Justicia y al Poder Ejecutivo Provincial sobre el proyecto de ley que prevé un endeudamiento para poner al día el pago de sueldos de la Justicia. Afirmó que tomó conocimiento de la iniciativa por los medios de comunicación, ya que no hubo ninguna comunicación oficial a los legisladores provinciales.

“Nos enteramos de los alcances de la reunión a través de los medios de comunicación. Desconocemos cuál es el alcance del proyecto”, dijo Pagliaroni este martes en declaraciones a Radio Nacional Esquel, en alusión a la reunión que el Gobierno hizo pública y en la que el gobernador Mariano Arcioni conversó con las autoridades del Poder Judicial del Chubut.

En este marco, el diputado provincial -que integra las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Justicia en las que el tema debería tratarse- dijo que “si (el proyecto) se concreta y se eleva a la Legislatura, nuestro bloque va a pedir una reunión con los ministros Vivas y Panizzi como autoridades del Superior Tribunal de Justicia, y también con el Ministerio de Economía de la Provincia para conocer detalles”.

“En principio es una propuesta inédita y desconocemos qué compromisos le puede implicar al Gobierno Provincial. Tampoco nos gustaría que se considere que hay un privilegio del Poder Judicial por sobre otros poderes u organismos que, además, tienen sueldos inferiores, como la Policía o el personal de Salud”, indicó.

Por ello, enfatizó, “vamos a analizar estas cuestiones considerando todas las variables y, a partir de allí, tomaremos una decisión”.

Acerca de la forma en la que tomó conocimiento del proyecto, Pagliaroni comentó: “Estamos, lamentablemente, acostumbrados a este tipo de anuncios que se conocen por la prensa antes que por alguna comunicación, aunque sea mínima, con los diputados o con los presidentes de los bloques”.

No obstante, al referirse a la información que difundió el Gobierno, consideró: “La situación de la Provincia es grave para todos los sectores. Por supuesto, no creo que el Gobierno se guarde la plata debajo de un colchón y no quiera pagar los salarios. La situación de la Provincia desde lo financiero es realmente muy mala, tiene un atraso salarial del orden de los 15.000 millones de pesos contando los sueldos impagos de julio, agosto y el aguinaldo, más el rango cuatro del mes de junio”.

Ante ello, dijo, “esta situación no se va a solucionar con esta propuesta”, y que “como máximo será algún paliativo para los trabajadores del Poder Judicial, no así para los otros sectores; y eso nos hace bastante ruido”.

“Por eso hay que escuchar a los principales responsables, que son los representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y a partir de allí tomar una determinación”, agregó.

Además, recordó que “en esta anormalidad que se está viviendo en la provincia, el Gobierno ha tenido que ir privilegiando a otras áreas, como a la Policía, lo cual puede caer mal en otros sectores. Entonces este proyecto por el Poder Judicial creo que va a tener una mirada negativa del resto”.

Analizó que al complicado panorama “se le agrega el problema que tenemos en la Legislatura, donde los trabajadores están de paro”.

Mencionó que el lunes “nuestro bloque estuvo buena parte del día en la Legislatura aprovechando, además, que tuvimos la visita de la presidenta de la UCR, Jacqueline Caminoa; y éramos muy pocos en el edificio porque el gremio había notificado el inicio de la medida de fuerza”.

“Veremos cómo las autoridades de la Legislatura, en particular el vicegobernador Ricardo Sastre, puede encaminar esto para normalizar la situación”, finalizó.