Juntos por el cambio le dice no a la ley de lemas

Este martes 13 de diciembre la diputada nacional Ana Clara Romero participó de los actos

oficiales que se realizaron en el Centro de Jubilados y Pensionados de YPF y en el Museo

Nacional del Petróleo en Comodoro Rivadavia, por el 115° Aniversario del descubrimiento del

petróleo en la ciudad. “Es una jornada de conmemoración pero sin festejos, porque la

producción está en baja en la Cuenca del Golfo San Jorge. Padecemos la falta de respuestas a

temas concretos sobre cómo retener las inversiones y que no se vayan a Vaca Muerta. Los

oficialismos no quieren avanzar en ese sentido, lo único que los convoca es la rosca político-

electoral, como es la amenaza de instaurar la Ley de Lemas y quitar las PASO, pero no se

ponen a trabajar en cuestiones centrales y estratégicas como un tipo de cambio favorable a

nuestra industria como el “Dólar petrolero” indicó Ana Clara Romero.

DESARROLLO:

Al lado del monumento al pozo de dónde surgió petróleo hace 115 años, la diputada Ana Clara

Romero se reunió con intendentes, legisladores, concejales y el Gobernador Mariano Arcioni,

para presenciar el acto. En distintas oportunidades hizo hincapié en la importancia de

recuperar los consensos y mejorar las condiciones para la industria hidrocarburífera, que

durante 2022 tuvo una caída en su producción. “Ya no somos la cuenca productora principal,

fuimos desplazados, hay menos puestos de trabajo y esto es una muestra de la falta de agenda

de desarrollo. Estos son los resultados de una mala gestión y de la ausencia de volumen

político de la dirigencia oficial local para dar las discusiones. A nivel legislativo se ve en la

comisión de energía que preside Santiago Igón que no se ha reunido nunca y hemos pedido

que se convoque porque hay proyectos para tratar” describió la diputada Romero.

Si bien expresó que la industria petrolera le dio alma a la ciudad e identidad a la ciudad, y sus

pioneros y continuadores son nuestro orgullo y merecen toda nuestra admiración hoy

perdimos el rol central que tenía la cuenca. Los datos muestran la realidad, los debates para

sostener las inversiones en la zona y cuidar las pymes regionales en la cadena de producción

no se dan ;Tenemos que brindar dar respuestas concretas cómo frenar el achique de puestos

laborales, retener las inversiones, asegurar un rol de YPF y sus controladas con reglas claras

que no perjudique a las pymes locales, para sostener la cuenca del Golfo San Jorge. Lo mismo

respecto del hidrógeno verde, en el Congreso hay 3 proyectos sobre el tema, pero están

estancados porque el oficialismo obstaculiza el debate y tiene paralizada la comisión de

energía. Necesitamos una hoja de ruta para el desarrollo energético y este gobierno no tiene

ninguna; recalcó la legisladora.

En el mismo tono sostuvo que se debe dar pelea por lo perdido “Y que seguimos perdiendo

como consecuencia del precio pisado del barril petrolero interno, subvencionando el precio del

combustible a todo el país, mientras que los chubutenses necesitamos los recursos y vemos

como la industria hidrocarburífera se achica. Estoy de acuerdo con que la transición energética

es el camino, pero hay que defender la región y nuestros puestos de trabajo, sino no vamos a

tener de dónde sacar para asumir los costos sobre todo en infraestructura que dicho proceso

exige” definió Ana Clara Romero durante el acto.

JUNTOS POR EL CAMBIO LE DICE NO A LA LEY DE LEMAS

En relación a la ley de lemas que se trataría este jueves en la legislatura de Chubut, pero se

atrasó una semana, Romero dijo que los dirigentes tienen una agenda divorciada de la realidad

y de las necesidades de los chubutenses, “Repudiamos la intención de cambiar las reglas de

juego a un año de las elecciones. Algunos se creen los dueños de la manija del sistema

electoral. Eliminar las PASO y habilitar la ley de lemas es una trampa, oscurece el proceso

democrático en Chubut. Asimismo es inconstitucional, redirige el voto del ciudadano y vulnera

la clara previsión de nuestra constitución que expresamente dispone que el Gobernador será

el ciudadano más votado” sentenció Ana Clara Romero, quien estuvo acompañada de su

equipo y muchos vecinos que le pidieron selfies luego del acto.

“Tenemos una posición oficial en Juntos por el cambio en Chubut que rechaza y repudia

cualquier cambio del sistema electoral para la próxima elección y los impulsores, como así

mismo quienes contribuyan a estos intentos de modificación deberán asumir frente a la

sociedad los costos de ser funcionales a los vivos de siempre en lugar de privilegiar a los

vecinos”, culminó la diputada nacional Ana Clara Romero.