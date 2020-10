Juntos por el Cambio explicó su abstención para finalizar los Centros de Encuentro

El concejal de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa, fundamentó en la sesión del jueves del Concejo Deliberante la abstención de su bloque al convenio de transferencia de la obra de uno de los Centros de Inclusión Provincial que se aprobó.

«No estamos para nada en desacuerdo con la finalidad de terminar una obra que es una deuda pendiente para la ciudad, hay que terminarla, pero en las condiciones correctas, nosotros nos vamos a abstener por no contar con la información suficiente» y manifestó que lo que se firmó no es más que tomar el lugar de la Provincia en el contrato de obra, pasando la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a estar obligada a culminarla, reconociendo el avance de una obra por 256 millones de pesos (algo así como el 56% de la misma) con un faltante de 190 millones para terminarla, y sin que surja de los antecedentes del convenio quien explotara dicho centro de encuentro.

Desde el Bloque “Juntos por el Cambio” se mostraron preocupados con los negativos datos que arrojó el INDEC, donde se pudo ver que el nivel de pobreza e indigencia en el país se incrementó el porcentaje en un 40,9% y en Comodoro un 34,9% de la población.

En base a esto, Buffa invitó a generar una mesa de diálogo y de consenso para poder afrontar la pandemia afirmando que “es preocupante el avance de la pobreza e indigencia en la ciudad, como así también el alto nivel de empleo no registrado” “tenemos que ampliar los consensos para poder abordar esta problemática de manera integral y en conjunto, sin ataduras ni grietas” .

En la sesión, Buffa y Ana Clara Romero, cuestionaron el alquiler de un edificio en el centro que juzgaron no se hizo de la manera correcta, al llevarse a cabo por cuatro contratos.