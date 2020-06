Juntos para el Cambio confía que se podrá sesionar mañana

Adelantó que acompañarían la reestructuración de la deuda pero reclamó que no se aumente el gasto público.

“Nosotros suponemos que sí habrá sesión mañana, nuestro bloque siempre esta disputado a sesionar y presente cuando se nos convoca; pero por diferentes motivos como las protestas de los trabajadores o por la pandemia llevamos lamentablemente casi medio año con dos o tres sesiones realizadas”, señaló Pagliaroni.

El diputado opositor indicó que “No somos la conducción de la Legislatura, eso es responsabilidad del presidente Ricardo Sastre, por eso no tenemos nada que gestionar con los trabajadores que están en huelga”.

Aprobación del préstamo nacional

El legislador de Juntos por el Cambio agregó que “Nos llama la atención del apuro del gobernador en el tratamiento legislativo del préstamo del Fondo Fiduciario porque en la gestión anterior nunca fue tan urgente el tratamiento en la Legislatura pero ahora el Gobierno nacional impuso una cláusula que establece que el desembolso no se hará hasta que lo aprobemos los diputados”.

Mientras que sobre el Twitter del gobernador Mariano Arcioni llamando a la unidad, sostuvo que “Esta claro que una provincia unida es lo ideal porque estamos en una situación muy compleja; lo que hay que ver si los gestos del gobernador y su equipo de gobierno van ese sentido, pero siempre han faltado proyectos para sacar a Chubut de la crisis”.

“El préstamo de Nación a Tasa CER del 21% más el 0,1% de intereses y la reestructuración de la deuda para no cancelar 8.500 millones de pesos durante este año, pueden ser un alivio financiero importante. Pero nosotros además seguimos pidiendo que no se incremente el gasto público porque de nada sirven estas acciones y la masa salarial es cada vez más alta”, explicó.

Finalmente se refirió a la renegociación de la deuda provincial en dólares y manifestó que “No nos cabe duda que la provincia necesita reestructurar la deuda como sucede también con Nación y vamos a acompañar en la medida que no haya una cuestión dudosa una vez que tengamos el proyecto definitivo”.