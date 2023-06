«Juntos no nos vence nadie», dijo Romero en su acto lanzamiento

La candidata a intendente de Comodoro por el frente «Vamos Juntos», la diputada nacional Ana Clara Romero, realizó el lanzamiento oficial de su campaña este viernes en el gimnasio Gatti, en busca de convertirse en la primera mujer en ocupar la intendencia de Comodoro.

Estuvieron presentes el candidato a gobernador, Ignacio Torres y su compañero de fórmula Gustavo Menna, además del candidato a presidente del Concejo, Tomás Buffa y el candidato a legislador Emanuel Fernández, entre otros referentes de Juntos por el Cambio, Jóvenes del PRO y otros dirigentes actuales e históricos de distintas fuerzas de la ciudad.

«No vamos a dejar de poner el cuerpo para poner en marcha al Comodoro que todos sabemos que podemos ser», dijo Romero, al comenzar su discurso, en un gimnasio desbordado de naranja, el color elegido por la candidata de Vamos Juntos para llevar adelante la campaña electoral que busca quebrar 20 años de hegemonía peronista en la ciudad. «Vamos a poner en marcha nuestra ciudad, porque los comodorenses somos uno motor imparable», arengó.

Llamó a reflexionar y tomar la enorme decisión de optar por la continuidad de un proyecto que deja a los chicos sin clases, a los abuelos sin llegar a fin de mes y a los adultos sin trabajo o «reconvertir nuestro futuro».

La candidata a intendente convocó a construir «una alternativa con reglas claras, cuentas claras y un equipo con toda la energía» y lamentó que todos los días se puede observar que quienes gobiernan hace años «nos venden obras que no existen» y «no están cuando los necesitamos».

«Tenemos que decidir si el 30 de julio le vamos a seguir firmando cheques en blanco a los mismos egoístas de siempre o vamos a ponernos firmes para construir una alternativa real para nuestra ciudad», afirmó.

Entre otras propuestas mencionó la defensa de la producción de energía, cuidando a las pymes e industria local, simplificación y reducción de impuestos para atraer inversiones, generación de un banco de empleo joven, además de activar el puerto y el aeropuerto para llevar la producción local al resto del país y del mundo.

Así mismo, la candidata se comprometió a poner fin a problemas históricos como «la falta de agua, el transporte y la conexión a internet, además de la urbanización de terrenos y la generación de planes de vivienda. La seguridad será otro eje de la gestión con la puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo, con cámaras en toda la ciudad, con corredores seguros y control de zonas calientes para volver a vivir tranquilos».

Párrafo aparte dedicó a la educación, tan maltratada en los últimos años en la provincia, e informó que se generará un plan de mantenimiento de escuelas y se trabajará para dar ayuda escolar a los alumnos de los distintos niveles. «Nuestros chicos y jóvenes no pueden perder un día más de clases», destacó.

“Estar cerca no es un slogan, vamos a cuidar cada peso de loscomodorenses, se va a acabar el clientelismo, el Estado va aestar para cada vecino que lo necesite”. Aseguró que “vamos a seguir trabajando en la cultura, el deporte, a llevar a Comodoro al mundo pero con un gasto eficiente, vamos a diversificar la matriz económica”.

Pidió el acompañamiento porque “los comodorenses somos un motor imparable, estamos acostumbrados a sobreponernos”. Llamó a aprovechar esta oportunidad: “el 30 de julio no hay doble vuelta, no hay segundas oportunidades, es el 30 de julio, todos juntos”.

«Se puede transformar la forma de hacer política», dijo Torres

«Me llena de orgullo y emoción estar en el lanzamiento de una amiga, una gran dirigente, que viví junto a ella un crecimiento que para mí es el paradigma que se puede transformar la forma de hacer política», expresó el candidato a gobernador, Torres.

Lamentó que «tenemos un gobierno que se reúne para cambiar figuritas, hablar de cargos pero se olvidan de la calidad de vida de los chubutenses», al tiempo que sostuvo que «es indignante ver cómo nos ponen sistemáticamente palos en la rueda». Aseguró que «vamos a dar esa pelea de David y Goliat contra el aparato estatal y vamos a ganar porque van a estar ustedes en cada una de esas mesas cuidando el voto, cuidando el futuro de cada uno de nosotros».

Torres pidió un aplauso especial a Jorge «Loma» Ávila y destacó que «Comodoro es fundamental para la provincia”.

«Veinte años es demasiado tiempo», dijo Gustavo Menna

Gustavo Menna, candidato a vice gobernador de Chubut, dijo sentir una emoción enorme de poder compartir este acto de Ana Clara como futura intendente, «sin duda Nacho será el próximo gobernador». Resaltó que la gran cantidad de gente presente en el gimnasio es la muestra de la gravedad de la situación «que padece la ciudad, la provincia, el país; está más allá del alcance de una sola persona, necesitamos unirnos, construir; hay militantes, simpatizantes, adherentes del peronismo, de la Coalición Cívica, del PRO, el Radicalismo, independientes, vecinos, que tienen la necesidad de sacar esto adelante».

«Estamos convencidos que el cambio es posible y así como pasó en Trelew con Gerardo Merino que pudo ganar, de la misma manera Ana Clara lo va a lograr en Comodoro y Nacho en la provincia», expresó. Llamó a no resignarse, «20 años es demasiado tiempo, sobre todo cuando han endeudado la provincia comprometiendo las regalías petroleras por 10 años».

Guillermo Almirón: «No vamos por más de lo mismo»

El candidato a viceintendente de Comodoro, Guillermo Almirón, destacó que se trata de una gran apuesta colectiva, «no de nosotros que somos candidatos, es una apuesta con ustedes, porque esto es juntos de verdad, cada palabra que decimos tiene un valor y un sentido». Agradeció también a Jorge Loma Ávila, «por empujarnos, gracias a Jorge y todos los petroleros y todos los trabajadores». Además agradeció a los trabajadores municipales presentes, que «tienen valor y coraje para enfrentar el temor, no hay que tener temor». Finalmente expresó que Juntos y por el cambio, “no vamos por más de lo mismo» y agregó que «esto no es casualidad, es una construcción, con coraje y mucha convicción de que hay que hacer las cosas distintas». Agradeció a Ana Clara por la apertura mental, «el coraje de tomar decisiones que muchos han cuestionado» y aseguró que «estamos bien, estamos juntos, estoy convencido que necesitamos una mujer para ordenar lo que hay que ordenar, tiene las características personales, las cualidades y esas ganas de hacer y empujar».

«No hay más margen», dijo Buffa

El primer candidato a concejal, Tomás Buffa, expresó que es un desafío hermoso, «mostrando que hay un camino distinto para gobernar». Agregó que no fue fácil llegar hasta acá, «nos dieron vuelta las reglas a mitad del partido» y destacó que el gimnasio está lleno de banderas, ilusión y esperanza.»Tienen miedo, saben que van a perder, saben que vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre», expresó Buffa y aseguró que «venimos a proponer lo mismo que hacemos desde hace 4 años, desde el Concejo» al tiempo que sostuvo que «llevan 20 años en el poder y no tienen más nada para dar, están a tope, por eso hay esperanza de cambio, vamos a cambiar y ese cambio tiene un nombre y apellido, es Ana Clara Romero, intendente de la ciudad; Guillermo Almirón, viceintendente y con el despertar de la ciudad productiva vamos a cambiar la provincia de la mano de Gustavo Menna y Nacho Torres. Vamos todos juntos adelante, este es el primer paso».