Juncos: “Por ahora no se abrirán las salidas recreativas”

“Es momento de hacer acuerdos y eso quedó manifestado ayer, para así avanzar en acuerdos de protocolos y formas de trabajo conjuntas en toda la provincia con esta administración en el tiempo de la cuarentena. El material elaborado por la provincia propuso priorizar actividades comerciales que no estaban funcionando, fundamentalmente sumando a los cuentapropistas”, afirmó el jefe comunal.

Asimismo señaló que “Esto hará que haya mucho más gente circulando, por eso hemos acordado que con la liberación de ciertas actividades la mejor forma de controlar la circular será utilizando la terminación de DNI para evitar que haya aglomeraciones”.

Salidas por DNI

Juncos anticipó que Rada Tilly y Comodoro Rivadavia aceptaron habilitar salidas de consumidores por el número final del DNI a cambio de abrir otras actividades y poder evitar la aglomeración de personas en las calles.

“Muchas veces es muy fácil escribir pero después resulta complejo de aplicar, por eso hay que ir viendo el desarrollo de la medida; pero hay que dejar en claro que todos los trabajadores esenciales circularán con los permisos correspondientes sin importar el DNI y la restricción será especialmente para los consumidores para restringir la circulación en la vía pública”, explicó.

Tras valorar el trabajo que vienen efectuando las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las normativas vinculadas a la cuarentena, Juncos indicó que “la intención del gobernador y de los intendentes es ir generando propuestas para que en la próxima reunión podamos analizar nuevas alternativas en función de cada una de las ciudades y ver si podemos ir abriendo actividades que no están incluidas, pero por ahora no se abrirán las salidas recreativas”.

En cuanto a las actividades comerciales habilitadas, sostuvo que “En Rada Tilly bajo la modalidad de venta online y reparto con delivery hay un 74% de los comercios de la ciudad que están en condiciones de trabajar, se incorporaron un 25% que no estaban habilitados sumando por ejemplo a los locales de estética y peluquería; pero aún nos quedan un 25% de actividades que será muy difícil sumarlos por el riesgo de que no se cumple el aislamiento social”.