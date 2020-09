Juncos confirmó que el caso positivo es el de su mujer

El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, confirmó hoy a la mañana que está aislado con su grupo familiar, ya que «mi esposa dio positivo de coronavirus. Natalia tuvo algunos síntomas el fin de semana. Yo por ahora y mi hijo sin ningún síntomas, no sabemos aún si estamos cursando la enfermedad, pero como contactos estrechos tenemos que cumplir con los 14 días de aislamiento, estamos trabajando desde casa, en esta nueva normalidad, esta cuestión rara, el teletrabajo».

En diálogo con LU4, Juncos indicó que como su mujer es profesional de la Salud también se aisló a sus compañeros de trabajo, tanto «en el Centro de Salud de Rada Tilly como en otros centros asistenciales de Comodoro, donde trabaja».

«En Salud se trabaja con menos gente pero con total nosmalidad, en clinica y pediatría incluso personal del Centro de Salud están colaborando también con el Hospital de Rada Tilly en este momento de pandemia hay que multiplicar los esfuerzos», agregó.

En este punto manifestó su preocupación por los contagios del personal de la salud. «Vemos día a día como se van resintiendo los equipos de salud de la región, dentro de los positivos que se informan diariamente, hay que seguir teniendo cuidado para colaborar con ellos, atender a las personas que cursan la enfermedad y a las personas que están con enfermedades crónicas», remarcó.

Finalmente, Juncos transmitió su satisfacción por la poca circulación que en la ciudad hubo este domingo, día en que comenzó la restricción para evitar contagios de coronavirus.

«Se vio casi nada de circulación. Se labraron pocas actas a gente que no estaba en conocimiento de estas medidas, no son medidas simpáticas, pero bueno tienen que ver con evitar los encuentros particulares y sociales que han sido los que han propiciado esta cadena de contagios. Estas restricciones a uno como funcionario público no le gustan pero es lo que se tiene que hacer», concluyó.

