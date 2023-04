Julieta Poggio reveló que Rusherking empezó a seguirla apenas se separó de la China Suárez

La exparticipante de Gran Hermano dio una entrevista en el programa Biri Biri, de República Z y contó sobre el acercamiento del cantante.

Julieta Poggio ganó mucha popularidad por su participación en el reality Gran Hermano 2022 (Telefe). Ahora la joven fue entrevistada en el ciclo Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

Durante la charla, la influencer sorprendió a todos al contar que un famoso cantante comenzó a seguirla en las redes sociales. “¿Saben quién me siguió? Rusher”, reveló la joven con una gran sonrisa. Rápidamente los integrantes del programa recordaron que el músico se acaba de separar de la China Suárez. “Sí, por eso se los cuento”, contestó pícara la joven actriz entre risas. “No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, agregó la joven que está en pareja con Lucca Bardelli.

La semana pasada, se confirmó la ruptura entre la actriz y el cantante, tras los fuertes rumores sobre una crisis de pareja. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó Suárez en Instagram.

Por su parte, Rusherking también habló del anuncio de su ex y expresó en sus redes: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí… Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.