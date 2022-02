Juicio por la muerte de María Antieco ocurrida luego de caer por el hueco de un ascensor

Comenzó el juicio oral y público con solo uno de los dos imputados. Previo al debate el Defensor Fabián Gabalachis dijo que su defendido, empleado de la Oficina Judicial, solicita la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba. El planteo debió realizarse frente al juez de la audiencia preliminar, en tanto que el Tribunal de Juicio, conformado por José Luis Ennis, resolvió la continuidad del debate en relación al coimputado.

El fiscal Fidel González planteó al juez que se trata de un caso sencillo. María Antieco perdió la vida el 29 de agosto de 2018 a las 16:50 hs. en el Hospital Zonal Esquel. Ingresó al nosocomio aproximadamente a las 11 hs. de ese día, luego de ser rescatada del hueco de un ascensor de los Tribunales de esta ciudad. La investigación preliminar permitió establecer la causa de la muerte, las fallas en el ascensor y determinar quiénes serían las personas responsables de esos desperfectos.

Las controversias que se plantearán en el juicio están vinculadas a quiénes son los responsables de lo ocurrido. González adelantó que demostrará que el ingeniero Juan Carlos Lupi, con una acción omisiva generó un riesgo mayor al permitido. “Vamos a demostrar que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincial del Chubut, en reiteradas ocasiones contrató al Ing. Lupi para efectuar el mantenimiento de los ascensores del edificio de tribunales de Esquel”. Añadió el fiscal que se demostrará que los arreglos efectuados en el mes de enero de 2018 fueron defectuosos y realizados con piezas que no estaban homologadas por el INTI-Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tales como la cerradura DC3 “Aconcagua”. Asimismo, que el segundo contacto de seguridad de la cerradura, que en caso de funcionar hubiera impedido que la puerta pudiera ser abierta sin que el coche se encuentre en el piso, estaba anulado.

Por su parte el defensor, Alfredo Pérez Galimberti, rechazó toda responsabilidad de su defendido en el fatal desenlace. Sostuvo que el mecanismo de doble seguridad de las cerraduras de ascensores, nunca se puso en vigencia en el país porque de otro modo deberían salir de funcionamiento todos los ascensores de las ciudades grandes ya que no cuentan con este sistema. Dijo además que su defendido no tiene responsabilidad, ni la tuvo para la fecha del accidente. Indicó que no es, ni fue nunca propietario del ascensor y que no estuvo a cargo de su mantenimiento. Señaló que los contratos de mantenimiento que realize con el Superior Tribunal, fueron en relación a edificios de otras ciudades, nunca con el edificio de Esquel. Recalcó que Lupi es un tercero, contratado para cuestiones específicas, que no se vinculan con la situación que tuvo por desenlace la muerte de Antieco.