Judiciales también para 72 horas

El gremio de trabajadores judiciales ratificó en asamblea su decisión de continuar con medidas de fuerza hasta el miércoles y que el jueves se reunirá nuevamente con el Superior, a quien emplazó a derogar la acordada que exige el trabajo del 70% del personal durante paros o retenciones.

El paro ya estaba casi definido pero restaba la ratificación formal que, en asamblea, realizaron ayer las delegaciones del gremio en Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Lago Puelo, Trelew, Puerto Madryn y Sarmiento.

El secretario general del gremio, Raúl Belcastro, también confirmó que el jueves se reunirán con el Superior, a quienes tratarán de presentar un plan alternativo para que la justicia no se resienta tanto durante las medidas de fuerza.

“La acordada, ya lo dijimos, es inconstitucional y no la vamos a aceptar. Eso debe quedar claro, que busquemos una alternativa no quiere decir, ni debe verse, como que estamos renunciando al derecho legal y constitucional a la huelga y al paro, sobre todo si el Estado es el primero que incumple la ley, al no pagar en tiempo y forma”, dijo a La Posta Comodorense Radio.