Judiciales exigen feria judicial por la pandemia y el pago de los sueldos

José Luis Ronconi, integrante del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio los motivos por los que sostienen la retención de servicios y la exigencia de que e decrete una feria judicial ante el avance de la pandemia.

“Anoche sacamos un comunicado porque esperábamos que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decretara una feria judicial especial producto del aumento de los contagios y la ocupación de camas por el avance del Covid. En Esquel hubo contagios masivos en un piso y además está colapsado el sistema de salud”, remarcó.

Ronconi agregó que “No entendemos el capricho del STJ para no decretar la suspensión de las actividades por solamente tres días y es un destrato para el personal judicial como para la gente que asiste a los tribunales”.

En lo que respecta al tema salarial indicó que “Al día de hoy hay 44 compañeros que no han percibido ningún salario durante el mes de mayo por haber pasado al rango tres y ellos no eligieron ser catalogados por rangos, sino que fue impuesto por el gobierno hace más de dos años”.

Luego agregó que “La situación es grave porque ya hemos perdido el 40% de poder adquisitivo producto de la inflación, lo que afecta a los empleados activos y a los jubilados. Parece que cualquier cosa que pide el sindicato el STJ lo niega, la verdad es que se esconden en la pandemia como lo hace el Ejecutivo y tampoco resuelven el tema de la pandemia”.

Finalmente el dirigente sindical sostuvo que “No veo que se este hablando de tomar un crédito para pagar una masa salarial cuando en realidad se deben dos sueldos. Con esto de pagar en cuotas le quieren hacer creer a los trabajadores que tienen una capacidad de ingresos que no se tiene, porque no se pagan todos los sueldos y mantienen el ajuste con la plata de los trabajadores”.