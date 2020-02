Judiciales definieron mantener la retención de servicios toda la semana

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Belcastro comentó que “las asambleas ya propusieron continuar con las medidas de fuerza atento a que nadie cobró los sueldos todavía del mes pasado, salvo los compañeros del primer rango, y además de no contar con fecha cierta de cobro”.

En un comunicado de prensa, el sindicato expresó que los atrasos salariales genera una situación que “implica un perjuicio a toda la sociedad chubutense, toda vez que el trabajo de los estatales en general, es garantizar los derechos humanos a la salud, la educación, la justicia …de todo el pueblo. El gobierno es el responsable y pone en conflicto a toda la sociedad”.

Asimismo anticipó que “mañana vamos a concretar una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, más allá de que aún no se anunció oficialmente el cronograma de pagos vamos a ver si a ellos el gobierno les dio alguna otra información y tratar de unificar cuáles son los problemas realmente urgentes”.

Tras confirmar que la conducción de ATE “no estuvo concurriendo a las reuniones de la Mesa de Unidad Sindical”, expresó que “vamos a seguir acompañando las protestas del resto de los sectores como ya lo hicimos la semana pasada con los trabajadores del Hospital Regional y no descartamos hacerlo esta semana pero primero debemos debatirlo en nuestras asambleas”.