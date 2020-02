Judiciales de paro por acordada «antihuelga» del Superior

José Luis Ronconi, secretario de prensa del sindicato judicial, expresó a La Posta Comodorense Radio que el Superior Tribunal de Justicia les “coarta el derecho a huelga” con una acordada que los obliga a mantener el 50% de los empleados para garantizar el servicio de justicia. Acusó a los magistrados del STJ “responder a las presiones del poder político que lo designó”.

“Nosotros estábamos negociando con el Superior Tribunal si el Poder Judicial puede ser encuadrado en un servicio esencial o no. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) no las tiene incluidas a las actividades judiciales en ese rubro, salvo cuando se trate de la vida o la libertad de las personas, pero incluye en esa categoría a las tareas de jueces, defensores y fiscales, no a los empleados judiciales”, señaló el sindicalista.

Ronconi agregó que “en base a estas definiciones para cumplir con el servicio de justicia no hace falta que se coarte el derecho a huelga de los trabajadores del Poder Judicial, pero planteando una barbaridad la acordada del Superior plantea que el 50% del personal judicial tiene que estar de guardia porque ese concepto es sólo para los períodos de feria y siempre son porcentajes muy inferiores”.

Apuntándole duramente a los jueces que conforman el máximo organismo judicial provincial, señaló que “el Superior Tribunal, que no hizo nada para defender los derechos de los trabajadores en todas sus jerarquías y cobrar los salarios en tiempo y forma, respondiendo a quienes los designaron en los cargos (del partido gobernante) ahora quiere coartar el derecho a huelga de una manera que es muy burda”.

En respuesta a esta problemática, Ronconi adelantó que propondrán en asamblea hacer una movilización en toda la provincia el próximo miércoles para encaminarse hasta la sede del Superior Tribunal y expresar su repudio a la acordada que los limita en la protesta. Dio por descontado que las asambleas definirán además la concreción de un paro para esa jornada.

“Tenemos el derecho humano de que se nos pague en tiempo y forma, que se cumplan con nuestros derechos, los convenios internacionales y con la propia Constitución Nacional; el derecho al salario no tiene discusión, porque no se trata una discusión paritaria, sino que el gobierno el salario del mes de diciembre me lo pagó el 8 de febrero cuando me lo tenía que haber pagado el 5 de enero y nos hizo pasar las vacaciones sin disponer de nuestra plata habiendo trabajado normalmente”, sentenció.

Para el dirigente judicial, “La acordada del STJ responde a las presiones que le ejerce el poder político que lo designó”.