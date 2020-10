Judiciales de paro contra la sanción del Superior Tribunal

“Hay mucho enojo y anormalidad en la provincia por la situación creada por el gobierno de (Mariano) Arcioni y también por la pandemia, en ese marco el Superior Tribunal de Justicia aplica arbitrariamente una sanción preventiva de 45 días sin goce de haberes contra una compañera por supuestas inasistencias”, indicó el dirigente del SiTraJuCh.

“Hace tres años que los trabajadores estatales venimos movilizándonos y ahora estamos con un enorme atraso de tres meses y medio con los salarios y sin cobrar el aguinaldo. Directamente se ha abandonado a los trabajadores y a los jubilados de esta provincia. Cada vez se distancian más los pagos que eran cada 30 días y ahora son cada 40 o 50 días. No hay familia ni economía familiar que pueda aguantar esta situación”, añadió.

Ronconi agregó que “No sólo estamos hace mas de tres meses sin cobrar los sueldos, sino que ahora también nos sancionan sin entender que todo esto que sucede es producto de la negligencia e impericia, hasta la violencia institucional, de un gobierno que no esta no pagando los salarios y además sigue mintiendo descaradamente cada vez que se refirió a los trabajadores y en particular del Poder Judicial”.

Luego remarcó que “El problema esta generado por la misma matriz de un gobierno que no cumple con las obligaciones y así se genera el conflicto, el padre del problema se llama Arcioni y toda la dirigencia política de Chubut”.

Finalmente, puntualizó que “Mientras tanto los diputados quieren hacer una sesión virtual sin establecer lo que quieren tratar, cuando los sindicatos hemos planteado una serie de propuestas que pueden generar recursos para la provincia y salir de esta situación”.

La nota:

