Jubilados intimaron a Provincia para que no se firmen más acuerdos no remunerativos

En la jornada de este viernes, jubilados de toda la provincia se movilizaron para solicitar al gobierno Provincial que no se firmen más acuerdos no remunerativos en las paritarias con los distintos sectores de la Administración Pública.

En este marco, los jubilados enviaron una carta documento intimando al Gobernador y en la mañana de este viernes, en la sede Esquel de Supervisión de Escuelas presentaron una nota dirigida al Ministro de Educación para que la tenga presente en la paritaria a celebrarse en Rawson.

Eva Morales, una de las representantes del grupo de jubilados de Esquel, explicó que la nota que presentaron es una copia de la Carta Documento que se le hizo al Gobernador de la provincia “para que pague los dineros depositados por el empleador que es el Estado”.

“Parece curioso que esto se tenga que estar pidiendo, esto debería ser así, porque está establecido por Ley, si un empleador privado lo hace, es sancionado”, agregó según públicó EQS Notas.

También contó que en la reunión que mantuvieron, pusieron en claro que se están haciendo convocatorias a paritarias y no se llama a todos los sectores. “Hay dos gremios que se oponen a los pagos en negro y los aumentos tan escalonados y no fueron llamados”, expresó.

“Estamos pretendiendo que se cumpla lo que está firmado y elaborado por el ministro Ayala y es el no pago de sumas no remunerativas”, reiteró Eva Morales.

“Es una cuestión ilegal, si hay una ley que lo prohíbe, exigimos que se cumpla y además que se depositen en fecha todos los aportes que hace el empleador que es el Estado Provincial”.