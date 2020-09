Jubilados en lucha reclaman el pago en tiempo y forma

La agrupación de Jubilados en lucha de Comodoro Rivadavia, conformada por jubilados y pensionados nacionales y provinciales, reclamaron el pago “en tiempo y forma”, que no se está dando por las “nefastas políticas del gobierno provincial de Mariano Arcioni”.

Al conmemorarse hoy el día del jubilado, la agrupación también reclamó “una jubilación mínima de acuerdo a la canasta básica establecida en $ 45.000 para la región metropolitana más un 25 % de acuerdo al mayor costo en la región patagónica”, y el “aumento de un 26% para todas las jubilaciones , equivalente a la pérdida del salario real producida en los años 2018 , 2019 y lo que va del 2020, para ir progresivamente al 82 % móvil , histórico reclamo de todos los jubilados”.

También la “defensa de la progresividad y no regresividad establecidos como derechos fundamentales y humano de la seguridad social respecto de la movilidad de las prestaciones jubilatorias , establecidas en nuestra Constitución Nacional” y rechazaron la posibilidad de “establecer en la nueva ley jubilatoria que nuestros salarios estén asociados a la recaudación y no a la inflación , porque sabemos de las presiones que ejerce el poder económico(FMI, Banco Mundial, Fondos buitres, etc) al sistema previsional y la ineficiencia del actual estado de carácter neoliberal en la recaudación de impuestos y su utilización para otros fines como lo están haciendo con los fondos de garantías , derivándolos a muchas corruptas gestiones provinciales”.

Además reclamaron el “normal funcionamiento del PAMI y del ANSES, que en plena pandemia no están a la altura de los acontecimientos. En el caso del PAMI la mayoría de las farmacias no trabajan con las recetas emitidas a pesar de los mas de 200 millones que se pagaron a los laboratorios farmacéuticos parea que cumplan con el vademecun”.

Finalmente expresaron su adhesión a los cinco puntos básicos acordados con un conjunto de organizaciones de jubilados y gremiales:

1) Jubilación mínima no inferior a la Canasta Básica del Adulto Mayor que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de CABA

2) 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o función y la recomposición conforme a la historia laboral de cada trabajador con recomposición de todas las escalas.

3) Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica jurídica, financiera, contable y administrativa, dirigida y administrada, como establece la Constitución Nacional, por sus interesados, que son los representantes de trabajadores activos, jubilados y la participación del Estado.

4) Normalización del INSSJP (PAMI), poniendo fin a la Intervención y con actualización de todos aquellos conceptos correspondientes a las prestaciones sociales, garantizando una cobertura equitativa, eficaz y oportuna de los beneficiarios, cualquiera sea su lugar de residencia.

5) Vivienda en Comodato para jubilados y pensionados, el 10 (diez) por ciento de las unidades habitacionales cuya construcción se financie directa o indirectamente, total o parcialmente, con fondos del Tesoro Nacional

El comunicado es firmado por Alfredo Acevedo, Martín Avila, Edgarino Huaiquifil, Pedro Morales y Fabian Pereyra