Juanes tomó mate y aprendió a hacer choripan: «Adivinen dónde estoy»

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido por su nombre como artista musical: Juanes, un cantante colombiano de pop latino y rock en español .

En el marco de la presentación de su disco «Vida cotidiana» visitó la Argentina y realizó una presentación exclusiva en un local de Palermo. Juanes tuvo la compañía de un trío de guitarras, teclados y percusión.

De esta manera, y en saludo a sus seguidores, el artista publicó un tweet muy peculiar: «Hoy me tomé un mate , aprendí a hacer choripán, me tome una copa de vino , almorcé una carne asada y me enseñaron a hacer chimichurri. Adivinen dónde estoy sin decirles dónde estoy».

Como era de esperarse, inmediatamente tuvo cientos de respuestas y mensajes de bienvenida al país.