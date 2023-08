Joven mendocino fue arrestado en el Salvador y no puede comunicarse desde hace 20 días

Joven mendocino, fue detenido en El Salvador hace veinte días, en el medio de un operativo policial, y desde entonces su familia no ha tenido información sobre su paradero.

Identificado como Alejo Arias González, de Rivadavia, viajó en marzo último a ese país, por cuestiones de trabajo, y el 14 de julio fue puesto en prisión junto a otras personas que trabajaban en la misma empresa.

El joven realizaba sus funciones como cobrador de una financiera y debía volver en septiembre próximo porque su pasaporte vencía.

La madre, Sandra González indicó: «Está incomunicado» y detalló que «Él se fue con trabajo, a trabajar en una financiera, pero no sabíamos que era ilegal, que operaban en negro».

La Justicia salvadoreña informó en aquel momento «la captura de 110 personas vinculadas a la banda «Gota a gota», con 105 detenidos colombianos, un guatemalteco, tres ciudadanos locales y el joven mendocino» detalló Noticias Argentinas.

El operativo se enmarca en las duras medidas impulsadas por Nayib Bukele, presidente salvadoreño, quien criticó a las personas «ingresan como turistas, pero delinquen».

La madre aseguró: «no sabíamos que esa financiera era ilegal, si no, no hubiéramos dejado que viajara» y comentó «Mis sobrinos nos llamaron por teléfono avisando que él no había vuelto a dormir. Luego de eso, el presidente (Bukele) dijo que los extranjeros tenían algunos días para abandonar el país, entonces se volvieron».

«Por lo que nos dijeron el proceso es largo, puede durar entre seis meses y un año, pero no sabemos que puede pasar. Alejo no tuvo ni siquiera la posibilidad de defenderse, de alegar ni de explicar la situación», finalizó.