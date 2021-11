José González reemplazará a Cavalieri en la CGT nacional

José González, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó a LU4 su beneplácito por el nombramiento en el Consejo Directivo de la CGT nacional.

“Es una propuesta que de no mediar ningún tipo de inconveniente se estaría concretando el próximo jueves. Armando Cavalieri me venía manifestando su intención de hacerse a un costado y que yo me hiciese cargo de todas las tareas que venía desempeñando”, adelantó.

González agregó que “Estas son las posibilidades que te dan los dirigentes como Cavalieri para que uno pueda formarse como dirigente nacional y con experiencia en el ámbito internacional, tomándolo a Armando como un gran maestro y buscando siempre buscando la unidad”.

El sindicalista comodorense expresó que “Se buscó que todos los sectores participen de la CGT y nos unamos dentro de la conducción, sumando gremios muy importantes para fortalecer la unidad y protagonismo que la CGT nunca debió perder”.