Jornada plurinacional en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra la avanzada megaminera

La U.A.C.Ch (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses) convoca a asambleas, comunidades de Pueblos Originarios, organizaciones y gente consciente de todo el país y de todo Abya Yala a sumarse a una jornada plurinacional de lucha el próximo 4 de febrero, en defensa del AGUA y el TERRITORIO.

«Hacemos un llamado a que en todos los territorios en lucha nos movilicemos y expresemos nuestro acompañamiento como pueblos dignos en rebeldía que gritamos ¡NO ES NO!

*Porque sólo el pueblo, o, mejor dicho, la pueblada frenará el ecocidio, el próximo 4 de febrero, TODXS A LA CALLE.*

*No al extractivismo*

*No a la megaminería*

*No al fracking*

*Basta de políticas neocoloniales a favor de las empresas*

*El Agua y el Territorio se defienden*

*El pueblo exige la IP*

En Chubut, desde hace 18 años, el pueblo movilizado dice No a la Megaminería, siendo una de sus principales armas la ley XVII N° 68 (ex 5001).

Hoy el pueblo continúa en lucha contra el extractivismo, y nuevamente se moviliza para exigir que se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley 129/20 presentado por Iniciativa Popular, que cuenta con el aval de más de 30.000 personas, para así, frenar cualquier intento de avance de las empresas megamineras y obligar al Estado a comprometerse en la defensa del Agua y el Territorio.

Sin embargo, desde el Gobierno Provincial de Mariano Arcioni se insiste en ignorar la voluntad del pueblo y pretende imponer una zonificación minera mediante un proyecto de ley ilegal, inconstitucional, clandestino y violatorio de los derechos de las Comunidades originarias, para permitir así el saqueo, la destrucción y la contaminación de nuestros bienes comunes, dejándonos sólo la pobreza y la muerte.

Todo ello apoyado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, que con falsos discursos de inversión y beneficios económicos, busca imponer el extractivismo en todo el país, desoyendo a quienes habitan el territorio, conocen y sienten en sus vidas, comunidades y cuerpos las consecuencias de la megaminería metalífera, de uranio, del fracking y demás actividades extractivistas.

Ante ello, hacemos un llamado a que en todos los territorios en lucha nos movilicemos y expresemos nuestro acompañamiento como pueblos dignos en rebeldía que gritamos ¡NO ES NO!

Porque el Agua es vida, un derecho fundamental y es nuestro deber preservarla, respetarla y defenderla.

Porque no permitiremos que el Territorio quede a merced del extractivismo destructor y contaminante.

Para seguir apoyando, impulsando y exigiendo actividades realmente productivas, responsables, respetuosas del ambiente, realizadas con y para el pueblo.

Para seguir exigiéndole al Estado que respete la voluntad del pueblo, expresada en acciones como la Iniciativa Popular en Chubut.

Porque somos fuertes, decididxs, tenemos memoria y conciencia.

*Porque sólo el pueblo, o, mejor dicho, la pueblada frenará el ecocidio, el próximo 4 de febrero, TODXS A LA CALLE.*