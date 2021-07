Jornada de conientización contra la Hepatitis 

El día 28 de Julio se conmemoró el Día Mundial contra la Hepatitis, la cual es una inflamación al higado causada por un virus, existen distintos tipos de Hepatitis, por ejemplo, la A, B, C, entre otras. El día sábado 31, habrá una jornada de concientización, la misma se centrara en la hepatitis B y C, en la plaza Kumpuchewe, de 10 a 14 hs. Estarán presentes con un trailer sanitario.

Fernanda Retamal, trabajadora comunitaria de la Secretaria de Salud, expresó que si la inflamación no se llega a detectar a tiempo, lo que se puede desencadenar es una emfermedad crónica o se puede llegar a la muerte, ya que se puede llegar a desarrollar un cancer de hígado o una cirrosis. La manera de saber si tenemos Hepatitis es a través de la extracción de sangre. El día sábado se contará con el personal del laboratorio de la Secretaría de Salud, en donde se realizarán estas extracciones. Las mismas son gratuitas y confidenciales, no es necesario estar en ayunas ni tener un pedido médico, solo se debe concurrir con el DNI.

La Hepatitis A es la más frecuente, ya que se puede generar cuando no se lleva un lavado de manos frecuente, o por el mal lavado de las frutas y verduras, y de ésta manera se puede contraer el virus, «la Hepatitis A tiene una vacuna, que es una única dosis, que se coloca a los 12 meses de vida del bebé», dijo Fernanda. La Hepatitis B, se puede transmitir a través de las relaciones sexuales sin protección. Lo que nos previene es el uso del preservativo, y también hay una vacuna, que consiste en tres dosis en adultos. La Hepatitis C, se puede contagiar a través de jeringas, por ejemplo, al realizarnos tatuajes en lugares que no son seguros, o a través de transfuciones de sangre, «La Hepatitis B y C son asintomáticas, por eso muchas veces no sabemos si tenemos el virus hasta que nos hacemos ésta extracción, quizá la persona comienza a presentar síntomas cuando ya el virus se instaló en nuestro hígado y cuando la enfermedad ya aparece», manifestó. Vómitos, náuseas, falta de apetito, fatiga, son algunos de los malestares que se pueden comenzar a sentir cuando la enfermedad se desarrolla, «La importancia de poder hacer ésta extracción y detectarla a tiempo, es para poder tener un tratamiento adecuado» agregó Retamal

Fernanda finalizó invitando a la comunidad a acercarse a la plaza, comentó que habrá atención médica clínica, y se reforzará el calendario de vacunación contra la Hepatitis B, a todas las personas que les falte alguna dosis se pueden acercar y van a optener su respectiva vacuna.