Jorge Rial habló del descargo de Jey Mammon: “Hay cosas que no me cierran”

El periodista analizó el video que publicó el humorista en sus redes sociales negando la mayoría de los hechos de los que se lo acusa.

La semana pasada fue Jorge Rial quien confirmó que hubo denuncia formal por parte de Lucas Benvenuto hacia Jey Mammón. Primero en su programa de radio y luego en Argenzuela, el conductor reveló todos los detalles de la denuncia.

Tras la información de Rial, el caso tomó otro rigor periodístico y se avanzó con la desvinculación de Jey de Telefe. En las últimas horas, abordado por los noteros de Socios del espectáculo, Jorge analizó a fondo el video de descargo del humorista y luego opinó sobre el caso.

Sobre si le creía o no, fue tajante: “No es cuestión de fe o creencia, sino de que la Justicia decida. Yo mantengo lo que creo, y es que siempre voy a creerle a la víctima. Hay muchas cosas que vi que no me cierran”.

“La definición acá parece ser que era menor, pero no tan menor. Es todo tan atroz que no tiene por dónde agarrarse. Para él parece que está bien que el chico tenga 16 años, cuando claramente no es así. Es un nene. De por sí hay un abuso grande de poder no porque sea famoso, sino porque le dobla la edad”, señaló.