Jorge Gil: “El continuo deterioro de la moneda es consecuencia de la rapiña empresaria”

El economista y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Jorge Gil, expresó a LU4 que “Esta claro que la situación económica esta afectada por el endeudamiento que nació en la dictadura y que no pudo ser revertido por los gobiernos democráticos y que encontró en el gobierno de Cambiemos una profundización que nos hizo más vulnerable al sector externo”.

El economista que brindará una charla en la UNPSJB sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la economía indicó que “Esto genera presiones sobre el dólar que marca la incidencia de la economía y la obtención de divisas, con su presión sobre la inflación. Todo esto genera una economía de fuerte dependencia que hace muy vulnerable a los intereses populares”.

Luego mencionó que “Hay indicadores positivos en la economía del país porque tiene ciertos potenciales, que de no haber habido la fenomenal fuga de capitales que se produjo en el gobierno anterior permitiría estar en una mejor situación. Es cierto que hay sector que gozan de ciertas ventajas por estar vinculados a las exportaciones”.

Para Gil, “El resto de la población no tiene estas expectativas y como el mercado interno esta muy debilitado hay pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, con el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en los últimos tiempos”.

“Las soluciones cuando son tardías es como que no llegaran. La trazabilidad de los precios que busca controlar el ministro de Economía es obvia porque los precios se forman en empresas que generalmente son oligopólicas y hay gente de carne y hueso que le pone los precios a los productos”, agregó.

El especialista manifestó que “El continuo deterioro de la moneda es consecuencia de la rapiña empresaria para tener grandes utilidades con pocas ventas y que superan cualquier promedio en cualquier economía Occidental. En ese marco y con el argumento de protegerse frente al futuro incierto, se aumentan los precios y se generan procesos donde el Estado termina convalidándolos con la emisión monetaria por las características de acumulación del capitalismo financiero”.