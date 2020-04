Jorge Gil: “Bolsonaro es un ejemplo de imprudencia y Alberto Fernández de prudencia”

Para el economista comodorense, “En general se acepta que la salud es un prerrequisito de la economía, pero este planteo de que no es una antinomia es correcto porque hay una relación de dependencia entre la salud y la economía. La economía presupone una actividad que a su vez presupone salud y la política emerge como articulador de ambos sectores”.

Respecto a posibles cambios sociales y económicos en medio de la pandemia, indicó que “Creo que el capital financiero va a dar batalla, no va a resignar sus patrones de acumulación financiera, que esta basada en una alta tasa de interés para los países deudores. El mundo va a necesitar estadistas que realmente puedan reconfigurar el funcionamiento de un capitalismo que no es solamente comercial, es financiero, tecnológico y cognitivo”.

Gil resaltó que “No creo en la teoría de que pueda modificarse sustantivamente el capitalismo en un tránsito hacia un esquema social de mayor equidad y de mejores condiciones de vida para la población; pero sí creo que puede haber un esquema del tipo del Plan Marshall al estilo keynesiano donde la humanidad pueda rescatarse a sí misma de esta situación tan crítica que esta viviendo”.

Sobre el impuesto a las grandes fortunas que impactaría sobre 115 familias ricas del país, indicó que “la economía es una ciencia de intereses apasionados y uno de esos intereses del poder es mantener el patrimonio que le concede ese poder; pero cuando se van a agotando las posibilidades de gravar los flujos comienzan a gravarse los patrimonios, porque es el fruto de una acumulación anterior que puede ser de alguna manera responsable de la falta de la falta de técnicas eficientes para responder al COVID-19”.

