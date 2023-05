Jimena Barón le hizo creer a su hijo que le había regalado bananas y sorprendió su reacción

La actriz grabó a Morrison, de nueve años, cuando le entregó una enorme caja con la fruta arriba. En verdad, adentro había otro presente.

“Queridos 36, bienvenidos. Nunca me sentí tan tranquila, tan querida, tan cuidada, tan linda, tan fuerte y tan feliz. Gracias por tanto aguante y energía, gracias cuerpo por acompañarme lindo y sano, por las risas, los amigos, mi hijo, mi familia y mi novio. La vida se puso increíblemente buena y placentera. Yo sabía que me iba a tocar. Feliz cumple para mí”.

Jimena Barón recibió sus 36 años el miércoles 24 de mayo y decidió celebrarlos con una selfie desnuda frente al espejo y un texto en el que se hace referencia a su presente sentimental, en pareja con Matías Palleiro, su hijo Morrison -de nueve años, de su relación anterior con Daniel Osvaldo-, y a la gira que comienza próximamente, con la lanzamiento de Mala Sangre Tour.

Luego de haber celebrado en familia y con una fiesta para sus amigos más íntimos, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video de su hijo, a quien le hizo creer que le había regalado una enorme caja de bananas y lo grabó para mostrar su reacción. Sin embargo, quien se llevó la sorpresa fue ella al ver la emoción de Momo -como llama cariñosamente al niño- y el gesto de querer compartir la fruta con sus compañeros de básquet y del club.

Morrison Osvaldo mostrando las banas de regalo (Instagram) Morrison Osvaldo mostrando las banas de regalo (Instagram)

“Tengo una sorpresa para vos”, le dijo Jimena a su hijo. “¿Para mí? Pero si fue tu cumple…”, remarcó Morrison. “No importa”, destacó su madre y el niño destacó: “Gracias”. La escena siguió con él entrando a su cuarto y encontrando una enorme caja de bananas y dos frutas arriba.

—¿Solo bananas?

—Todas para vos.

—¿En serio? ¿Las puedo llevar al club y al cole?

—¿Para compartir? Sí, mi amor, obvio. ¿Estás contento?

—Sí.

—¿Te lo esperabas?

—No. ¿No me las voy a comer todas, no?

Entonces, Morrison tomó las dos bananas y posó para la cámara su madre. Luego, siguió abriendo la cara, quitó el moño y al sacar la bolsa notó el verdadero regalo que había adentro. “¡Estas no son bananas!”, gritó antes de dejarse caer al piso y chocar el suelo con sus manos. De inmediato, se fundió en un emotivo abrazo con su madre y se le quebró la voz de la emoción. La cantante cortó el video para abrazar a su hijo, a quien le había regalado una consola de videojuegos.

Más tarde, compartió el video en sus redes sociales y contó el trasfondo de aquel presente. “Siempre me hago un regalo caro para mi cumple pero este año decidí comprarle algo a Momo que quería mucho mucho”, comenzó escribiendo en la red social en la que tiene casi seis millones de seguidores.

Jimena Barón y su hijo Morrison Jimena Barón y su hijo Morrison

“No puedo evitar el tema de hacer sorpresas y chistes y se me ocurrió pedirle al verdulero que me preste una caja de bananas para meter el regalo de Momo adentro y hacerle creer que mi regalo era una caja de bananas. Pensé que iba a poner cara rara y yo le iba a pedir que actúe que estaba contento porque era una publicidad muy cara y que necesitaba que se muestre feliz con las bananas que mandaron, pero tengo un hijo tan espectacular que no solo se puso realmente feliz con la caja de bananas sino que lo primero que hizo fue preguntar si las podía llevar al colegio y al club para compartirlas”, siguió contando la intérprete de “La Araña” en su red social.

“Finalmente abrió la caja de bananas y se encontró con su regalo, pero él ya estaba feliz antes. Y al final, mi mejor regalo de cumpleaños hace nueve años es tener el mejor hijo del mundo”, concluyó Jimena Barón, emocionada porque su hijo no deja de sorprenderla.