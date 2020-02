Para Jimena Barón es censura

«Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan de parte de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron reprogramar mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show», denunció la artista.

En nota publicada por Diario show https://www.diarioshow.com/por-la-red/Bajaron-a-Jimena-Baron-de-un-show-y-exploto-Es-muy-grave-20200217-0013.html se da a conocer la reacción de la cantante, que cuestionó la determinación del municipio por redes sociales

«Como artista, como mujer necesito que me liberen de toda esta mierd… injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad, la misma que reclamo para las demás», posteó e Instagram y agregó: «A mis fans, a la gente que me quiere y me banca, gracias. Ustedes me dan trabajo, no podría hacer esto si no estuvieran, y es por eso que lamento muchísimo que no me dejen estar para ustedes».

El posteo de Barón fue retirado, en función de que no respondía a una correcta realidad de lo sucedido, ya que previamente se había aludido a un delicado estado de salud y hasta de tratamiento psiquiátrico.

En reemplazo, la productora Atelofobia simplemente informó que “el show de J mena que se iba a llevar a cabo el 22 de febrero en el marco del 119° aniversario de Comodoro Rivadavia no se realizará por decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista y la productora».