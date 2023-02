Jardín 406: continúan las investigaciones por los presuntos abusos

Psicólogas especializadas tuvieron entrevistas con los menores afectados y dieron cuenta de que aun no se encontraban en condiciones para pasar por la Cámara Gesell.

En relación a los avances de la investigación, desde el área de Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público Fiscal, se informa que de todas las denuncias recibidas en el marco de los presuntos abusos acontecidos en el Jardín 406, se dio trámite a aquellas en las cuales se hacía referencia a conductas que pudieran configurar algún delito contra la integridad sexual.

Así, en esos casos, que sumaron un total de 37, se dio intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense para que las psicólogas especializadas entrevisten a los niños y niñas a fin de recabar los relatos de las experiencias vividas, y de que informen si se encontraban en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell (única modalidad de tomar declaración a víctimas menores de edad).

Habiendo finalizado esa instancia de la investigación, y analizados los informes remitidos por las psicólogas forenses, se concluye que por el momento ninguno de los menores entrevistados se encuentra en condiciones de prestar declaración. Es importante resaltar que el hecho de que lo/as niño/as por el momento no hayan podido expresarse o ratificar los hechos que fueran denunciados por sus progenitores, no implica que éstos no hayan ocurrido.

En este tipo de casos, donde la prueba principal para atribuir a una persona un delito de esta naturaleza es el relato de las víctimas, es fundamental respetar los tiempos de lo/as niño/as hasta que puedan develar en su caso los hechos vivenciados.