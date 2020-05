Issa Pfister: “Por el momento seguimos cumpliendo a tiempo con los salarios”

Como sucedió en todo el mundo, el Municipio no está exento de los efectos negativos de la pandemia en materia económica. En abril, la recaudación – que se basa principalmente de impuestos y tasas, regalías y coparticipación- fue la más baja en muchos años, con todas las fuentes de financiamiento afectadas notablemente.

En este marco, el secretario de Economía del Municipio, Germán Issa Pfister, se refirió a la situación crítica que enfrenta el Municipio no solo por la baja en la recaudación propia, producto de la cuarentena y de la actividad comercial paralizada, sino también a la preocupante situación petrolera. “Es una situación muy compleja: todos los puntos de recaudación del Municipio se vieron reducidos en niveles que no estaba en los planes de nadie. Estamos con mucho análisis, obviamente redefiniendo prioridades respecto a lo que se había planteado en diciembre, viendo lo impostergable y el resto dejarlo para más adelante. La situación petrolera influye mucho en el Municipio, estamos en una situación de alerta e incertidumbre porque no sabemos cuándo se volverá a la normalidad”.

En detalle, el secretario reconoció que “el mes de abril fue muy flojo en términos de recaudación. Respecto a enero o febrero, hemos tenido más de un 50% de merma en la recaudación de cada uno de los rubros, con el agravante de que quizás mayo puede llegar a ser peor, porque si bien se reabrieron las cajas, en el caso de Ingresos Brutos por ejemplo, lo que se recaudó en abril es la facturación de febrero y prorrogamos los vencimientos 3 meses. Eso sumado a que la situación de las empresas fue cada vez peor”.

Se continúa cumpliendo con las obligaciones e invirtiendo en la pandemia

En el marco de la peor crisis mundial en mucho tiempo, Issa advierte que “seguramente nos encontró en una situación distinta a la mayoría de los municipios y nos da el respaldo de poder seguir cumpliendo con las obligaciones. Hasta el momento la situación salarial la hemos podido resolver y tratamos de cumplir en tiempo y forma con todos los proveedores. Y la obra pública sigue como la teníamos proyectada porque se realiza con fondos que tienen esa afectación específica”.

Además, recordó que el Municipio con fondos propios hizo frente a las urgencias de la pandemia: “Invertimos en materia sanitaria, en materia social y sumamos la línea de créditos a las pymes, que sabemos que no soluciona la situación, pero ayuda a sostener comercios y puestos laborales”.

En materia salarial, reconoció que “estamos cumpliendo con los sueldos, pero hemos suspendido las horas extras. Estamos viendo gasto por gasto, todo de forma muy cuidada. Vamos a tratar de mantenernos como estamos.”

Sobre las posibles soluciones para salir de la crisis, advirtió que “la situación es compleja y de incertidumbre porque no sabemos cuánto va a durar. Hoy pensar en más impuestos es imposible, al contrario, tendremos que pensar en algunos beneficios impositivos, sin entrar en demagogia porque hay que ser muy responsable con los fondos. Un endeudamiento es imposible porque el mercado financiero hoy es nulo. Lo que tenemos que hacer es seguir como hasta ahora: cuidar el gasto, ser eficientes para poder cumplir con todas o la mayoría de las obligaciones. Ser responsables a la hora de presupuestar y gastar solo lo proyectado”.