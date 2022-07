Issa Pfister: “No es tiempo de hablar de candidaturas y hay que seguir gestionando”

Germán Issa Pfister, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Comodoro, señaló a LU4 que “La verdad que no esperaba la cantidad de gente que hubo en la charla en la sede del PJ y nunca creí que iba a quedar gente afuera, eso me puso muy contento por poder bajar a tierra la cuestión económica y todo lo que venimos haciendo desde el Municipio”.

El funcionario municipal indicó que “Es bueno que se reconozca lo que venimos haciendo, aunque es muy prematuro hablar de candidaturas sobre para los que estamos en gestión porque estamos abocados en las tareas diarias y lo de las candidaturas es más para la oposición que no tiene que gestionar”.

Issa Pfister expresó que “La tarea nacional primordial es bajar la inflación y esperamos que con estos cambios se logre, porque hay que generar trabajo y profundizando las oportunidades productivas. Como mostramos ayer apuntamos diversificar la matriz productiva, la economía del conocimiento, el polo tecnológico y el turismo que hoy son una realidad concreta”.