Intendentes de la cordillera pidieron el retiro de la zonificación minera

Augusto Sánchez, intendente de Lago Puelo, comentó a La Posta Comodorense Radio los motivos que llevaron a los intendentes de la Cordillera a pedir el retiro del proyecto de zonificación minera de la Legislatura.

“El planteo más importante que sentimos hacer con los intendentes de la Cordillera es que la Iniciativa Popular debió haber tenido un tratamiento, con la participación de los vecinos que la presentaron para aportar su visión y que luego los legisladores tomaran una definición”, explicó.

Sánchez agregó que “Entendemos que fue un error que no se haya tratado ni existiera participación o debate, pero además manifestamos que estos proyectos deben llevarse adelante con consenso social que se concreto y para eso se necesita debate e intercambio de ideas”.

Fue por eso que “En ese marco le solicitamos al vicegobernador el retiro del proyecto de zonificación minera”.

La crisis de los incendios

En paralelo se refirió a las consecuencias que han dejado los incendios en la Comarca Andina y sostuvo que “Seguimos en una situación compleja desde lo social y habitacional, pero también pero desde el tema de los servicios públicos porque en Lago Puelo no hemos podido reestablecer el servicio eléctrico y el de agua potable. Aún tenemos vecinos que no han podido acceder a una solución habitacional”.

Luego manifestó que “Se han generado problemas con las cuadrillas que han venido de Rawson para reparar el tendido eléctrico porque estaban de retención de servicios, trabajaron dos semanas y nuevamente iniciaron un conflicto porque no se les pagó desde el Gobierno provincial los viáticos”.