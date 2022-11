Inseguridad y violencia: se resistió a un robo y le dispararon dos veces

En la localidad de Godoy Cruz, Mendoza, un joven que transitaba por la calle fue interceptado por un delincuente que le pidió el celular. En el vídeo se puede observar como ante la negativa de la víctima, el ladrón disparó dos veces.

El joven se encuentra internado y debió ser operado dos veces, aún no pudieron sacar la bala.

