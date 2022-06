Ingrid Beck y el Ni una menos: “Tenemos muchísimos logros, pero también tenemos muchas deudas”

Ingrid Beck, periodista y activista por los derechos de las mujeres, expresó a LU4 que en el séptimo aniversario del Ni una menos se han conquistado logros importantes y que aún quedan muchos temas pendientes por resolver en cuestión de género e igualdad.

“El 3 de junio es de todas y por eso nos seguimos movilizando, con optimismo por estar juntas pero enojadas por todo lo que falta. En este aniversario del Ni una menos es necesario decir que gran parte de las demandas del 2015 siguen vigentes, aunque se recorrió un largo camino”, manifestó.

“Cuando miramos hacia atrás y vemos el camino recorrido desde aquel hito, porque nunca antes hubo tantas mujeres en las calles, el movimiento de mujeres tomó una dimensión política y apareció muchísima legislación de innovadora y de vanguardia en América Latina”, agregó.

Beck sostuvo que “Vale mencionar la ampliación de derechos para las personas travestis y trans, en la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de mil días, la paridad electoral en las legislaturas, la creación de espacios de género en casi todas las instituciones y la instauración del Ministerio de Género y Diversidad. Tenemos muchísimos logros, pero también tenemos muchas deudas y por eso seguimos saliendo a las calles”.

“No vamos a resolver el problema de los femicidios y de la violencia contra las mujeres si no empezamos a entender que se trata de un fenómeno estructural, donde la desigualdad es un tema profundo porque las mujeres ganan menos, no tenemos acceso al mercado laboral o porque hacemos tareas de cuidado gratis. Si las mujeres no tienen autonomía económica no pueden salir del círculo de violencia, porque muchas dependen económicamente de sus abusadores”, explicó.

Finalmente remarcó que “Cuando miramos a través del color violeta, vemos la realidad de otra manera y ya no podemos verla como antes, detectando que la desigualdad esta en todos lados. Esa es una deuda grande que tienen con nosotras desde los poderes públicos y las instituciones”.