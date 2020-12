Ingram: “Vamos a iniciar acciones por el audio de la diputada Lloyd”

Roddy Ingram, diputado del bloque de Chubut al Frente, señaló a La Posta Comodorense Radio que iniciarán acciones por el audio que se viralizó donde supuestamente la legisladora Leila Lloyd Jones habría denunciado que los diputados a favor de la zonificación minera habrían cobrado 10 millones de pesos.

“En el caso de nuestro bloque hemos definido hacer una presentación porque es un tema muy grave, ya que un legislador dice desde dentro de la casa de las leyes que los legisladores que estamos a favor de la zonificación hemos cobrado 10 millones de pesos. En lo particular estoy analizando realizar acciones legales y civiles”, enfatizó.

Ingram agregó que “El presidente de nuestro bloque, Juan Pais, les ha solicitado a los miembros del Superior Tribunal para que actúe, y en la jornada de ayer el fiscal Miquelarena le solicitó que informe si el audio es propio o no. Igualmente desde nuestro bloque vamos a hacer una presentación”.

Para el legislador oficialista, “Esto se filtró por las redes sociales y lo más grave es que sale de la Legislatura que está vapuleada y con una clase política que está castigada. Uno entiende en enojo de la sociedad por el atraso en los sueldos, pero sumar este tema del cobro por el tema de la zonificación todo se ensucia mucho más”.

Finalmente indicó que están evaluando modificaciones al proyecto de zonificación minera y sostuvo que “aún no sabemos cuándos se reunirá la comisión para seguir analizando el proyecto”.

La nota: