Ingram: “Lo importante es que el bloque no se rompió”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Ingram expresó que “fue un encuentro positivo porque nos reunimos y hablamos todas las diferencias que teníamos que plantear, lo importante es que el bloque no se rompió y que todos debemos entender que somos oficialistas como dijo el gobernador”.

“Si hay alguna diferencia entre el gobernador y el vice, son ellos los que se tienen que sentar a charlar”, aseveró Ingram como delimitándoles el terreno de cuestionamientos a sus compañeros de bancada; aunque inmediatamente se refirió a la no convocatoria de Ricardo Sastre e indicó que “que se yo, lo que en todo momento se había planteado fue una reunión con los legisladores. Esa reunión ya se hizo, ya esta, y no estaba Sastre”.

“Acá hay un enemigo que es la economía de la provincia de Chubut, no tenemos que buscar la quinta pata al gato; lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para intentar sacar la provincia adelante, dejando las pequeñas diferencias de lado”, dijo el diputado oficialista.

Ingram subrayó que “el bloque esta unido y no creo que le entre en la cabeza a alguno de irse. Diferencias siempre habrá porque algunos nos tomamos el oficialismo de una manera y otros de otra manera. Lo que me preocupa es que sigamos con las diferencias de que si me piden perdón o me dijo tal o cual cosa”.

“Hoy la prioridad es resolver el problema de APEL (gremio de los empleados legislativos) para poder sesionar y sacar este paquete de medidas, este chusmerío que hay de ida y vuelta lo tenemos que cortar y ponernos a trabajar”, remarcó.

Para el legislador oficialista poder sesionar “va a ser muy difícil o casi imposible” producto de las medidas de fuerza de los trabajadores de la Legislatura. “Hasta que no se actualicen los sueldos no van a sesionar, eso me lo dijo a mí Angel Sierra, y eso es un problema gravísimo que tenemos por los proyectos que tratar y la apertura de sesiones ordinarias; la verdad es que no sé cómo vamos a hacer”.

Finalmente Ingram admitió que con la firma de 18 diputados podrían trasladar la sesión a otro ámbito para poder desarrollar la actividad legislativa, pero consideró que “no es conveniente”.