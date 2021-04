Informe preliminar de productores afectados por los incendios en la cordillera

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a cargo de Leandro Cavaco, junto a INTA, municipios y asociaciones de productores afectados por la emergencia ígnea en cordillera presentaron en El Hoyo el informe técnico preliminar con información certera obtenida en los relevamientos realizados en terreno.

“Por pedido del gobernador Mariano Arcioni trabajamos codo a codo con los municipios, INTA y las asociaciones de productores, es un momento en el que todo el arco político tiene que estar tirando para el mismo lado. Así se ha reflejado en esta etapa que hoy finaliza que son los relevamientos de aquellos productores afectados por este desastre ígneo”, señaló Cavaco.

Se trata de un informe preliminar, por lo que si existen productores no contemplados hasta este momento, se podrán agregar.

“Desde el día uno, que estamos presentes en el territorio, nos hemos organizado con el INTA y los municipios afectados para armar las cuadrillas de relevamientos, y ya tenemos el informe técnico preliminar con esa información”.

El documento servirá de respaldo para acortar tiempos en las gestiones que puedan hacerse en conjunto para el restablecimiento de los establecimientos productivos.

“Es sumamente importante lo que ha pasado hoy, porque dimos el aval entre todos a este relevamiento preliminar, se ha hecho de forma rápida, seria y responsable”, expresó Cavaco y destacó que “es importante que estemos todos juntos”.

“Puntualmente están gestionando soluciones para las diferentes situaciones que se han relevado, para cada gestión la herramienta para la reconstrucción. Lo urgente fue la llegada con generadores para sostener y dar frio a las cámaras donde acopian la fruta fina, y enviar 2, 5 equipos de pasto a productores ganaderos de El Maitén, Cholila, Lago Puelo y El Hoyo”, detalló.

Trabajo interinstitucional

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de El Hoyo, Agustín do Nascimento, valoró el apoyo personal y político, acompañando en todos los sentidos: “Es un trabajo interinstitucional, desde el día uno. Con los municipios, INTA, ministerio, tuvimos coordinación de técnicos conocedores del territorio. Pregonamos la transparencia y el buen relevamiento, quizás en el apuro tratando de dar respuestas inmediatas, los productores aun no tenían información real de sus daños, por eso demoramos dos semanas para que pudieran sumar información, y darles tiempo a aquellos que no encontramos en el momento. En 15 días tenemos las dos localidades relevadas, los resultados preliminares nos van a ayudar a canalizar pedidos en entidades provinciales y nacionales”.

Ayuda a productores

En tanto, Javier Mariño de la agencia de extensión Rural de INTA El Hoyo, explicó que el objetivo es contar con “la mayor información posible de los productores relevados, poder saber las pérdidas que tuvieron para ayudarlos en el corto plazo. La idea es que se puedan gestionar recursos para los productores. Venimos muy bien, Cavaco y los técnicos estuvieron trabajando junto a los productores, se armó un buen equipo para tener la misma información”.

Por último, el subsecretario de producción de Lago Puelo, Néstor Vidal, agregó que “tanto el municipio como INTA, el ministerio, IPV y Familia salimos a relevar con la misma hoja, de esta manera generamos este insumo que está disponible para todas las áreas, para saber las personas damnificadas, y cuantificar las pérdidas”.

“Con este informe, creemos que protegimos a las personas afectadas, tuvimos información que permite hacer políticas públicas al respecto y trabajar interinstitucionalmente. Una alegría poder contar con el ministerio, estamos estableciendo un vínculo estrecho, por este trabajo efectivo”, concluyó.