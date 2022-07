Inesperado corte de energía

Hace instantes se volvió a cortar la energía en el centro y gran parte de la ciudad.

El corte es inesperado porque ayer, luego del grave problema que se generó y que dejó de energía a gran parte de la ciudad durante casi un día, la SCPL había informado que se había restablecido el servicio.

La falta de energía se produjo por «la baja de potencia que se presentaba, tanto luego de registrada la falla en la Estación Transformadora del barrio San Martín, ayer martes 19 de julio, como posteriormente a que TRANSPA S.A finalizará el conexionado de un transformador de back up de 15 MVA a las 01 am del día de hoy», resumió la cooperativa.

La SCPL también efectuó la puesta en servicio de un transformador de 10 MVA en la Estación Transformadora de Playa Sud para suplir la merma de potencia y así poder normalizar en su totalidad el suministro eléctrico».

El apagón en el centro fue total desde las 8 y todavía no hay horario de normalización.