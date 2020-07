Indignación docente por demoras en el pago del Incentivo

“Venimos denunciando el pago escalonado, los atrasos salariales. Todos los meses lo denunciamos públicamente por el retraso en el pago del incentivo docente, que es dinero que viene de Nación”, comentó la dirigente sindical docente.

En cuanto a la reparación de escuelas, sostuvo que “En algunas escuelas están arreglando algunas cosas, pero es muy escaso, no es suficiente”; para agregar que “No hay una sola escuela en Chubut que cumpla con la ley de Escuelas Dignas y Seguras . Lo venimos denunciando hace tres años. Y no se ha hecho nada”.

Respecto a la posibilidad de concretar el retorno de las clases presenciales a finales de agosto o en septiembre, indicó que “Qué protocolo podés armar, si no podes cumplir con lo mínimo”.

Márquez enfatizó que “En la última reunión estuvieron presentes 5 gremios, no se resolvió nada por el rechazo por cuestiones de infraestructura, de no pago de salario, no puede cumplir el pago de las partidas de limpieza”.

La nota:

