Incendios en Legislatura y Casa de Gobierno: Los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento de los acusados

En la segunda etapa de los alegatos en el juicio oral y público por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno en septiembre del año 2019, en el que se encuentran imputados Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo, se escucharon ayer las posturas de los defensores. Se trata de los abogados Sergio Miranda (Castro y Goodman) y Miguel Angel Moyano (Ancaleo) que pidieron el sobreseimiento para sus asistidos.

“Valoro los testimonios de los periodistas porque era la única manera de saber qué fue lo que sucedió. Por eso consideramos acreditados los hechos tal como fueron descriptos por la Fiscalía”, dijo en su inicio de alegatos el defensor Sergio Miranda, que asiste en el juicio a Goodman y Castro.

Pero consideramos tener en cuenta como muy importante el contexto económico y social que se daba en ese momento en la provincia. “El reclamo no era de ese día, sino que era de varios meses atrás, por los incumplimientos del Estado en sus promesas salariales, que se plasmaron en la realización de un plenario, ese día”, en alusión a los dichos de docentes testigos de la defensa durante el juicio. “Había no solo angustia, sino que también había mucha bronca. Y Goodman no era ajeno a este estado de ánimo”, dijo el defensor del sindicalista.

Para Miranda, el subjefe de la policía en ese entonces, Néstor Gómez Ocampo, “liberó la zona” al mandar al jefe de infantería y sus hombres a la Casa de Gobierno, “porque la situación estaba controlada”, para luego darles franco a los efectivos. “La policía se encargó más de levantar información que a participar en evitar los incendios”, dijo Miranda.

Las “amenazas”

Respecto de la motivación de Goodman, “no quedan dudas de que actuó con su libertad condicionada”, en alusión a los dichos del mismo Goodman y de Mariana Castro, en el sentido de que el imputado fue amenazado de muerte por docentes de Comodoro Rivadavia para endurecer la protesta, que se hallaba en pleno proceso, frente a la Legislatura.

Se refirió también a las filmaciones de las cámaras de la Legislatura y de la Casa de Gobierno y de medios periodísticos, que registraron que la Policía no resguardó debidamente ambos edificios, que sus clientes no iniciaron el fuego ni arrojaron piedras y que las llamas nunca estuvieron descontroladas.

La investigación según el defensor Moyano

Como “imprecisa y enmarañada” calificó el defensor Miguel Moyano (asiste a Marcela Ancaleo) a la investigación del Ministerio Público Fiscal de los incendios en la explanada de la Legislatura y Casa de Gobierno en septiempre del año 2019. Fue durante su alegato de conclusión del debate en el juicio oral y público que se lleva adelante en el que se encuentran imputados Santiago Goodman, Mariana Castro y la mencionada Ancaleo.

Dijo que Ancaleo fue sometida a proceso penal sobre la base de “especulaciones” y que debió estar desvinculada porque “existe una duda razonable a su favor, porque nunca hubo elementos de cargo en su contra”. Destacó que existe la “duda razonable”, ya que a Ancaleo se la imputó “abritrariamente por bajar una cubierta de un vehículo”. Destacó que “nunca corrieron riesgo las estructuras de los edificios y la salud de los policías” y que las llamas “pudieron haber sido sofocadas a tiempo”.

“Jamás debió ser sometida a juicio” indicó el defensor Moyano, al considerar que no existieron testigos directos que la vieran a Marcela Ancaleo incentivar el fuego, y que su imputación fue “arbitraria e injusta” postulando su absolución por aplicación de la “duda razonable”.