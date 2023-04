Impactante relato de una testigo del crimen del colectivero: «La gente que estaba adelante vino para atrás por la balacera»

Se pudo conocer el relato de una testigo que estaba a bordo del colectivo de la línea 620 el día que asesinaron al chofer Daniel Barrientos.

La mujer relató los hechos y puntualizó que al bajar del transporte el chofer «ya estaba muerto».

«Salí cerca de las 4:20 de la mañana para ir a un turno médico. Me di cuenta que perdí el primer colectivo y, después de hablar por el grupo de WhatsApp que tenemos entre los vecinos por la inseguridad, decidí tomarme el siguiente» relató.

«Sabíamos que nos iban a robar hasta que dobló y no lo volvimos a ver» agregó la testigo cuando detalló que un auto claro merodeaba la zona.

«A los minutos llegó el 620, me subo y me siento al fondo. Saco el celu para avisarle a mi marido y es en la séptima parada cuando atacan» manifestó y añadió: «Ahí veo a un chico con ropa oscura, menudito y con una mochila. Me quedé paralizada, puse mi celular abajo del asiento y me saco la riñonera para dárselas. En ese momento, escucho un disparo, me tiro debajo del asiento y después empiezo a escuchar mas».

Al escuchar el primer disparo, la mujer observó que «La gente que estaba adelante vino para atrás por la balacera. Después escucho que dicen ´ya se fue´ y a otro que manifestó ‘viste que le di, le di'».

«Empieza la gente a descender por la puerta de adelante. Yo estaba en estado de crisis y es ahí cuando observo que el colectivero ya estaba muerto» agregó.