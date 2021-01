Igon reiteró su pedido para que Massoni deje de ser ministro

El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, aseguró hoy que el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, «sigue haciendole muy mal a la provincia y al gobierno provincial. En realidad, nunca debió ser ministro y hace tiempo que debió haber sido desplazado», aseguró. En diálogo con La Posta Comodorense Radio, luego de hablar del período de sesiones extraordinarias del Congreso, Igon se refirió a la polémica frase de Massoni en la que dijo que «hay que dejar de ser planeros y dar bolsones de alimentos. Yo soy partidairo de que la gente aprenda a administrar el sueldo».

«Es un ministro que le falta el respeto cotiadanamente a la calse política y cada ciudadano de la provincia, empieza a traspasar ciertas líneas. Es alguien que le hace mucho daño a la política y al gobierno provincial. Si sus propios compañeros de gabinete y el gobernador, miran para otro lado, es que son cómplices», sostuvo.

El legislador recordó que «hay límites. No se le puede andar diciendo a alguien que es un planero porque detrás de esa frase hay una persona que no la está pasando bien o que no ha tenido trabajo. Además, el es parte de un gobienro provincial que no generó un solo puesto de trabajo ni generó un programa para fomentarlo. Habla de administrar sueldos, cuando deben tres y el aguinaldo», apuntó.

En ese contexto, el dirigente del Frente de Todos utilizó la clásica e instructiva frase popular. «De un burro no se puede esperar otra cosa que una patada. Acá debe haber una reacción del gabinete, del gobernador y de la clase política porque si esto queda así, en el silencio, son todos cómplices. Este hombre no puede seguir estando en el gabinete ni en la función pública».

«Massoni debería dar un paso al costado hace rato. Massoni nunca debería haber sido funcionario de la provincia. Massoni no ha tenido nada que ver con la posibilidad de tener una buena gestión. Massoni tiene un rastrojero haciendo humo y asi va trabajando en la provincia. Nunca debería haber sido ministro de seguridad ni de gobierno solamente lo es por ser amigo de Arcioni y no por capacidad política y no por capacidad en el Estado», completó.